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Almodovar sevenlerin gözü Cannes’da

Pedro Almodovar, son filmi ‘Strange Way of Life’ın dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapacak

Variety dergisine göre İspanyol yönetmenin filmi bu yıl 76’ncı kez düzenlenen festivalin resmi seçkisinde yer alıyor. Festivaldeki galaya Almodovar’la birlikte iki başrol oyuncususu Ethan Hawke ve Pedro Pascal da katılacak.


30 dakikalık film, Silva’nın (Pedro Pascal) yirmi beş yıl sonra şerif arkadaşı Jake’i (Ethan Hawke) ziyaretini konu alıyor. Film ilerledikçe ziyaretin basit bir eski dost buluşması olmadığı anlaşılır.

Strange Way of Life, Almodovar’ın 2020’deki ‘İnsan Sesi’nden (The Human Voice) sonra yaptığı ikinci İngilizce filmi.

Ethan Hawke (solda) ve Pedro Pascal

Geçtiğimiz günlerde festivalin açılış filminin, Johnny Depp’in Fransa Kralı 15’inci Louis’yi oynadığı, Maïwenn’in yönettiği ‘Jeanne du Barry’ olduğu açıklanmıştı.

Cannes Film Festivali, resmi seçkinın tamamını yarın açıklayacak.

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