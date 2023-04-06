Cannes Film Festivali Johnny Depp’in filmiyle açılacak

Cannes Film Festivali bu yıl açılışını Johnny Depp’in başrolünü oynadığı ‘Jeanne du Barry’ ile yapacak.

Deadline’ın haberine göre 16 – 27 Mayıs arasındaki festivalin açılış filmi, Fransa Kralı 15’inci Louis ile tarihe ‘son kraliyet metresi’ olarak geçen Jeanne du Barry’nin ilişkisini anlatıyor.

Yapım, eski karısı Amber Heard’a karşı açtığı çalkantılı iftira davasında kazandığı zaferin ardından Depp’in çektiği ilk uzun metrajlı yapım. Bir anlamda sinemaya dönüş filmi.

Filmin yönetmeni, aynı zamanda başrolü Depp’le paylaşan 46 yaşındaki Maïwenn.

Kültüre ve zevke aç bir genç kadın

Filmde hikayesine odaklanılan Jeanne du Barry, bir terzinin gayri meşru kızı olarak yoksulluk içinde doğmuştur. Kültüre ve zevke aç genç bir işçi sınıfı kadınıdır. Zekasını ve güzelliğini 18. Yüzyıl Paris sosyetesi ve Versay Sarayı’nda yükselmek için kullanır ve 15’inci Louis’nin en sevdiği metresi olur.