Johnny Depp’in Fransa Kralı 15’inci Louis’yi oynadığı filmden yeni görüntü yayımlandı: Son kraliyet metresinin hikayesi

ABD’li oyuncu Johnny Depp’in yeni filmi ‘Jeanne du Barry’den, ünlü oyuncunun Fransa Kralı 15’inci Louis kostümüyle kraliyet pozu verdiği yeni bir görüntü yayımlandı.

Görsel: Stéphanie Branchu / Why Not Productions

Deadline’ın haberine göre, Fransız aktör/yönetmen Maïwenn’in dönem draması ‘Jeanne du Barry’de Louis XV’i canlandıracak Depp, portre benzeri bir görüntüde elinde kılıç ve boynunda bir yakutla görülüyor.

Yapım, eski karısı Amber Heard’a karşı açtığı çalkantılı iftira davasında kazandığı zaferin ardından Depp’in, geçtiğimiz üç yıl içindeki ilk uzun metrajlı filmi.

Filmin konusu 15’inci Louis’nin son metresiyle yaşadığı aşk

Fransız yönetmen Maïwenn’ın, yönetmenliğin haricinde itibarlı bir fahişe rolünde olduğu filmin konusu tarihi bir aşk hikayesi. Film, 15’inci Louis’nin Madame de Pompadour’dan sonraki son kraliyet metresi Jeanne du Barry’nin hayatından ilham alıyor.

Bir terzinin gayri meşru kızı olan ve yoksulluk içinde doğan Jeanne du Barry, kültüre ve zevke aç genç bir işçi sınıfı kadınıydı. Zekasını ve güzelliğini 18. Yüzyıl Paris sosyetesi ve Versay Sarayı’nda yükselmek için kullanan Jeanne du Barry, Louis’Nin en sevdiği metresi haline gelir. İkili birbirine delice aşık olduktan sonra Jeanne, skandal yaratan bir kararla Versay Sarayı’na taşınır.

Filmin çekimleri 26 Temmuz’da başladı

Versay, Paris’in çeşitli bölgeleri ve stüdyoda çekilen bazı sahneleri kapsayan 11 hafta süren filmin prodüksiyonu, 26 Temmuz’da başladı. Why Not Productions’dan Pascal Caucheteux ve Grégoire Sorlat baş yapımcı olarak görev yapıyor. Filmde Depp ve Maiwenn ile birlikte Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory ve India Hair rol alıyor.

Filmin gösterim tarihi henüz belli değil.

Yönetmenin en iddialı prodüksiyonu

Jeanne du Barry, Fransız Yönetmen Maïwenn’in bugüne kadarki en iddialı prodüksiyonu. Maïwenn, başrol ve yönetmenliğinin yanı sıra, senaryoyu Teddy Lussi-Modeste ile birlikte yazdı. Daha önce aralarında Joeystarr, Karin Viard, Marina Foïs, Nicolas Duvauchelle’nin yer aldığı Cannes 2011 Jüri Ödülü sahibi belgesel tarzı uzun metrajlı filmi ‘Polisse‘ de dahil olmak üzere altı film yönetti. Ayrıca 2015’te Cannes’da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan romantik drama My King’in de yönetmeni.