Amber Heard: Jüriyi suçlamıyorum, Johnny Depp harika bir oyuncu

Eski eşi Johnny Depp’in açtığıda dava kendisini suçlu bulan jüriyi anlayabildiğini söyleyen Amber Heard “Johnny harika bir oyuncu” dedi.

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Depp, Heard’ün 2018’de Washington Post’a yazdığı makalede isim vermeden ‘aile içi şiddet mağduru olduğunu’ söylemesi üzerine eski eşine iftira davası açmıştı.

Jüri, Depp’i haklı bularak Heard’ün 10 milyon dolar tazminat, artı 5 milyon dolar cezai tazminat ödemesine karar vermişti.

Dava sürecini ve kararı küllerinden doğma fırsatını çeviren Depp sosyal medyada destek bulmuş, verdiği konserlerle, kararı kutlamak için restoran kapatmasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca açtığı TikTok hesabıyla milyonlarca takipçi kazandı.

NBC News’ten Savannah Guthrie’ye konuşan Heard’ün röportajından tanıtım yayınlandı.

Heard jüriyi lehine karar vermediği için suçlamadığını belirterek şunları söyledi: “Nasıl bir yargıda bulunabilirlerdi? Nasıl o sonuca varmazlardı? O sandalyelerde oturup üç hafta boyunca durmadan para verilmiş çalışanların tanıklıklarını dinelediler. Jüriyi suçlamıyorum, hatta anlıyorum. Johnny Depp sevilen bir karakter, insanlar onu tanıdığını düşünüyor. Harika bir oyuncu.”

Başkalarının ne düşündüğünü umursamadığını belirten Heard “Kendi evimin mahremiyetinde, evliliğimde, kapalı kapılar ardında ne olduğununa dair varılmak istenen yargıları umursamıyorum. Sıradan bir insanın böyle şeyleri bilmesini beklemiyorum” dedi.

Dava sürecinde özellikle sosyal medyaya yansıyan yorumlarda ortaya çıkan tabloda çoğunluk Depp’i desteklemiş, Heard’le ilgili nefret söylemine varan yorumlar yapılmıştı.

Yaşananları kişisel algılamadığını ifade eden oyuncu ancak adil olmadığının altını çizdi: “Bütün bu nefreti ve sert eleştirileri hak ettiğimden eminseniz, hatta yalan söylediğimi düşünüyorsanız bile yine de gözlerimin içine bakıp sosyal medyada adil bir temsil olduğunu söylemezsiniz. Adil bir süreç olduğunu söylemezsiniz”