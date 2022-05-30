Gitarda ve vokalde Johnny Depp: Jüri kararını beklerken sahneye çıktı

ABD’li oyuncu Johnny Depp (58), Britanya’daki bir konserde sahneye çıkarak dinleyenlere sürpriz yaptı.

Fotoğraf: Martin Rhymes / Twitter

Britanyalı gitarist Jeff Beck’in (77), pazar akşamı, ülkesinin Sheffield kentinde verdiği konserde gitar çalıp şarkı söyleyen Depp’i karşılarında görenler şaşırdı. İzleyenler ünlü oyuncunun performasını cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Sheffield Belediye Sarayı’ndaki konser sonrasında Beck’in internet sitesinden de paylaşım yapıldı: ”Son birkaç yıldır müzik konusunda ruh ikizi olan bu ikili gözlerden uzak çalışıyor.”

Depp’in müzikteki yeteneğini sergilemek için sahneye çıkması, 2017’de boşandığı eski eşi ABD’li oyuncu Amber Heard’le (36) aralarındaki hukuki mücadelede savunmaların alınıp jürinin kararının beklendiği bir döneme denk geldi. Depp, şiddete uğradığını ifade ettiği bir yazı kaleme alan Heard’e, iftiraya uğradığını gerekçe göstererek 50 milyon dolarlık dava açmıştı. Heard de ona 100 milyon dolarlık karşı dava açmıştı.

Depp’in konseri izleyen bir hayranı, Twitter’da, ”Mahkeme salonundan çıkıp Jeff Beck’le düet yapmak için Sheffield’a gelmiş. Tam bir efsane” yazarken bir diğeri, ”Jeff Beck konseri için Sheffield Belediye Sarayı’ndaydım. Vokallerde konuk olarak Johnny Depp” mesajını paylaştı.

1960’larda ünlenen gitarist Jeff Beck’in altı Grammy ödülü bulunuyor.