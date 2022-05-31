Johnny Depp sahne sahne geziyor

ABD’li oyuncu Johnny Depp (58), Britanya’da, Sheffield’dan sonra başkent Londra’daki bir konserde de sahneye çıktı.

Fotoğraf: Press Association

Depp, pazar günü Britanyalı gitarist Jeff Beck’in (77), ülkesinin Sheffield kentinde verdiği konserde gitar çalıp şarkı söylemişti. Konser sonrasında Beck’in internet sitesinden yapılan paylaşımda ikilinin son birkaç yıldır müzik alanında gözlerden uzak çalıştıkları belirtilmişti.

Depp, dün akşam yine aynı isimle bu kez Londra’nın dünyaca ünlü salonu Royal Albert Hall’da sahneye çıktı. İkili, 1980’de ABD’nin New York kentinde öldürülen Beatles grubu üyesi John Lennon’ın ‘Isolation’ adlı şarkısını da seslendirdi.

ABD’li oyuncunun dün akşamki konserde sahneye çıkışı da bir öncekinde olduğu gibi planlı değildi; yani dinleyenlere sürpriz oldu.

İkilinin performansı dinleyenlerden farklı tepkiler aldı.

Angela Flannery, ”Johnny Depp’in sahneye çıkacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Ortalık yıkılıyordu. Onunla aynı salondaydım, artık mutlu ölebilirim” derken Almanya’nın Frankfurt kentinden konser için Londraya gelen Peter Schmidt, ”Jeff Beck’i dinlemek için 50 yıl bekledim. Hayatımın en büyük hayalkırıklığı oldu Depp’in sahneye çıkması nedeniyle” sözleriyle memnuniyetsizliğini ifade etti.

Depp’in Royal Albert Hall’da, bu akşamki konserde de sahneye çıkması bekleniyor.

Depp’in sahneye çıkması, 2017’de boşandığı eski eşi ABD’li oyuncu Amber Heard’le (36) aralarındaki hukuki mücadelede savunmaların alınıp jürinin kararının beklendiği bir döneme denk geldi. Depp, şiddete uğradığını ifade ettiği bir yazı kaleme alan Heard’e, iftiraya uğradığını gerekçe göstererek 50 milyon dolarlık dava açmıştı. Heard de ona 100 milyon dolarlık karşı dava açmıştı.