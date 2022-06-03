Yeni sayfayı hemen açtı: Johnny Depp albüm çıkarıyor

Eski eşi Amber Heard’le dava sürecini geride bırakan ABD’li oyuncu Johnny Depp (58) albüm çıkararak hayatında yeni bir sayfa açıyor.

Fotoğraf: Press Association

Depp, geçen pazar günü Britanyalı gitarist Jeff Beck’in (77), ülkesinin Sheffield kentinde verdiği konserde gitar çalıp şarkı söylemişti. Salı akşamı da Beck’in başkent Londra’daki konserinde sahnedeydi. Beck’in internet sitesinden yapılan paylaşımda ikilinin son birkaç yıldır müzik alanında gözlerden uzak çalıştıkları belirtilmişti.

Depp, şiddete uğradığını ifade ettiği bir yazı kaleme alan Heard’e, iftiraya uğradığını gerekçe göstererek 50 milyon dolarlık dava açmıştı. Heard de ona 100 milyon dolarlık karşı dava açmıştı. Dünya basının gündemine oturan davada karar önceki akşam açıklanmıştı.

Jüri, Depp’e 10 milyon dolar tazminat, artı 5 milyon dolar cezai tazminat ödenmesine karar verdi. Hakim, cezai tazminatı 350 bin dolara indirdi. Jüri, Depp’in suçlamalarına karşı verdiği mücadelede Heard’e ‘iftira attığına’ da hükmetmişti. Bunun için Heard’e 2 milyon dolar tazminat ödenmesine karar vermişti.

Temmuzda piyasaya çıkıyor

Dava kararından sonra hayatında yeni bir sayfa açacağını açıklayan ve dün akşam ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan Depp, bu kez Britanya’da Gateshead’deki konserinde Beck’e sekiz şarkıda eşlik etti.

Dün akşamki konserde Depp mahkemeden bahsetmedi. Ancak Beck, ”Ne sonuç ama” diyerek Depp’in lehine sonuçlanan karara gönderme yaptı. ”Bu adamı beş yıl önce tanıdım ve tanıdığım günden beri birlikte çok iyi vakit geçirdik. Çalıştık. Bir de albüm yaptık. Temmuzda piyasada olacak” diyen Beck, sancılı dava süresini arkasında bırakan Depp’in müzik alanında attığı adımı duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Depp’in konseri dinleyen hayranlarından James Pallister (32), ”Gerçekten keyif aldığını düşünüyorum. Mutlu görünüyordu. Onu burada görmek çok güzel. Dinleyici kitlesi de arkasında” dedi.

ABD’li oyuncunun konserdeki varlığından çoğunluk memnundu ancak memnun olmayan da vardı. Jeff Beck’i dinlemek için iki yıl önce bilet aldığını söyleyen Nick Rowe (64), ”Beck mükemmeldi. Ama yeteneksiz Depp’in varlığı bunu bozdu. Sarhoş bir pub şarkıcısı gibiydi” ifadelerini kullandı.

Konsere ev sahipliği yapan Sage’in önünde de bir grup hayranı Depp’i bekliyordu. Biletleri yoktu amaçları ona sevgilerini ve desteklerini göstermekti. Girerken onlara el sallayan Depp, çıkışta da yanlarına giderek imza verdi.

Sabah saat 08:00’den beri beklediğini söyleyen Curtis Charlton, ”Gördüğüm için çok mutluyum. O bir efsane” dedi ve albümü dinlemek için sabırsızlandığını söyledi.