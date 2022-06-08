Johnny Depp’in ‘kapattığı’ lokantanın telefonları susmuyor: Dünyanın dört bir tarafından rezervasyon isteği var

Eski eşi Amber Heard’le hukuk mücadelesi lehine sonuçlanan ABD’li oyuncu Johnny Depp’in (58) yemek yediği lokantada yer ayırtmak isteyenler ‘sıraya girdi.’ Telefonları susmuyor.

Fotoğraf: Press Association

Depp, şiddete uğradığını ifade ettiği bir yazı kaleme alan Heard’e, iftiraya uğradığını gerekçe göstererek 50 milyon dolarlık dava açmıştı. Heard de ona 100 milyon dolarlık karşı dava açmıştı. Mahkeme Depp’e 10 milyon dolar tazminat, artı 5 milyon dolar cezai tazminat ödenmesine karar vermişti. Hakim, cezai tazminatı 350 bin dolara indirmişti. Jüri, Depp’in suçlamalarına karşı verdiği mücadelede Heard’e ‘iftira attığına’ da hükmetmişti. Bunun için Heard’e 2 milyon dolar tazminat ödenmesine karar vermişti.

Dünya basınının büyük ilgi gösterdiği Johnny Depp, 1 Haziran’da açıklanan kararı beklemeden Britanya’ya gitmiş, gitarist Jeff Beck’in konserlerinde sahneye çıkıp ona gitar çalarak ve şarkı söyleyerek eşlik etmişti. Karar açıklandıktan sonraki bir konserde de ikilinin albüm hazırladığı, temmuz ayında piyasaya çıkacağı açıklanmıştı.

Dava bitti ama hayatındaki yeni sayfayı müzikle açan Depp’e ilgi bitmedi. Dünya basının sayfalarında yer bulmaya devam ediyor. Bu kez de Jeff Beck’le sahneye çıktığı Birmingham kentinde pazar günü yemek yediği Hint lokantasıyla gündemde. Daha doğrusu onun sayesinde lokanta gündemde.

ABD, İspanya, Çin, Almanya…

Şehrin en büyük Hint lokantası olduğu belirtilen ‘Varanasi’nin müdürü Muhammed Hüseyin, Depp’in orada yemek yediğinin duyulduğu pazar akşamından beri telefonların susmadığını, dünyanın dört bir yanından rezervasyon yaptırmak için arayanların olduğunu söyledi.

Instagram hesaplarına da mesaj yağdığını anlatan Hüseyin, ”Buraya şimdiye kadar çok ünlü geldi ama hiçbiri Depp’in yaptığı etkiyi yaratmadı. 48 saattir dinlenmeye fırsatım olmadı. ABD, İspanya, Çin, Almanya, Hindistan’dan telefon yağıyor, yetişemiyoruz. Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum” dedi.

Diğer müşterilerin rezervasyonları iptal edilmiş

Hüseyin’in anlattıklarına bakılırsa Depp, Beck ve beraberindekiler pazar akşamı 350 kişilik restoranı kapattı; daha önce yer ayırtmış müşterilerin rezervasyonu iptal edildi ya da başka günlere aktarıldı ve tazminat seçeneği sunuldu.

Depp, beş saat vakit geçirdiği lokantada 10 farklı lezzet tattı ve otele giderken paket de yaptırdı. Depp, Hüseyin ve servis ekibine ”Hayatımda yediğim en iyi köriydi” dedi. Britanya’daki hayranlarının gittiği her yerde ‘takip etttiği’ Depp ve beraberindekiler ‘gizli bir yan kapı’dan içeri girdi.

Hüseyin, Depp’in ne kadar hesap ödediğine dair bilgi paylaşmadı, onunla çekilen fotoğrafları yayınlamak isteyenlerin büyük miktarlar teklif ettiğini söyledi.

Depp’in izinden gidip Varanasi’nin yemeklerini tatmak isteyenlerin sayısının çok fazla olduğunu söyleyen garson Farha, ”Görünen o ki bu yaz hep kalabalık olacağız” derken şefler müşteri akınına hazırlıklı olduklarını ifade etti.