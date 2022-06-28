‘Karayip Korsanları’nda yeniden Johnny Depp’i görmek isteyenlere kötü haber

Eski eşine açtığı davayla aylarca gündemden düşmeyen ABD’li oyuncu Johnny Depp’in ‘Karayip Korsanları’ serisine geri döneceği iddialarını menajeri yalanladı.

Fotoğraf: Disney

NBC’nin aktardığına göre Depp’in menajerlerinden biri iddiayla ilgili “Uydurma” ifadesini kullandı.

Depp, Heard’ün 2018’de Washington Post’a yazdığı makalede isim vermeden ‘aile içi şiddet mağduru olduğunu’ söylemesi üzerine eski eşine iftira davası açmıştı.

Jüri, Depp’i haklı bularak Heard’ün 10 milyon dolar tazminat, artı 5 milyon dolar cezai tazminat ödemesine karar vermişti.

Dava süreci ve sonrasında basını ve sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Depp’in son olarak hayranlarının favori karakteri Jack Sparrow’u canlandırdığı ‘Karayip Korsanları’ serisinin yeni filmlerinde rol alabileceği iddia edilmişti.

Poptopic adlı sitenin haberine göre Depp’le ‘arasını düzeltmeye çalışan’ Disney yönetimi, oyuncuya 301 milyon dolarlık teklif götürmüştü.

Ancak Forbes’un aktardığına göre 301 milyon dolar Depp’e teklif edilmek için ‘biraz‘ çılgınca bir rakam çünkü hiç de mütevazı bir bütçesi olmayan ‘Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu‘nun toplam bütçesine eşit.

2018’de seriyle ‘ilişiği kesilmeden’ Kaptan Jack rolü için üçüncü film ‘Dünyanın Sonu‘nda, popülerliğinin zirvesindeyken 50 milyon dolar kazandığı yazılmıştı.

Dolayısıyla Disney’in Depp’e bu kadar para ödeyeceğini düşünmek pek de makul değil. Üstelik oyuncunun mahkeme salonlarındaki ‘mesaisinin’ bitmediği gerçeğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Yakında set ekibinden birine yumruk attığı iddiasıyla yargılanacak.

Ayrıca animasyon filmi ‘Işıkyılı‘ndaki eşcinsel öpüşme sahnesi nedeniyle manasız tartışmaların ortasında kalan Disney’in Depp’e rol vererek politik bir duruş olarak algılanabilecek bu hareketle yeniden tartışmaların nesnesi olmak istemeyeceği pekala düşünülebilir.

Aslında 301 sayısı davadaki ünlü bir diyaloğa gönderme gibi görünüyor. Heard’ün avukatı Ben Rottenborn oyuncuya “Disney size 300 milyon dolar ve 1 milyon alpaka teklif etse bile yeniden Karayip Korsanları’na dönüp Disney’le çalışmanızı sağlayamaz değil mi” diye sorduğunda Depp “Doğrudur” yanıtını vermişti.