Disney, Depp’in kendilerini affedeceğini umuyormuş: 301 milyon dolarlık teklif götürdüler

ABD’li oyuncu Johnny Depp’in (59), ‘Karayip Korsanları’ serisinin yeni filmi için teklif aldığı ve Disney’le görüşmelere başladığı iddia edildi.

Fotoğraf: Disney

Depp, 2018’de şiddete uğradığını ifade ettiği bir yazı kaleme alan eski eşi Amber Heard’e (36), iftiraya uğradığını gerekçe göstererek 50 milyon dolarlık dava açmıştı. Heard de ona 100 milyon dolarlık karşı dava açmıştı. Davayı Depp kazanmıştı. Ancak Depp’in suçlamalarına karşı verdiği mücadelede Heard’e ‘iftira attığına’ da hükmedilmiş ve eski eşine 2 milyon dolar tazminat ödenmesine karar vermişti.

Depp, davayı kazandıktan sonra hayatında yeni bir sayfa açmakta vakit kaybetmemiş, Britanya’da gitarist Jeff Beck’in konserlerinde ona eşlik etmiş bir de albüm çıkaracaklarını açıklamıştı.

Britanya’da yayımlanan Daily Mail’in Poptopic adlı siteye dayandırdığı habere göre Depp’in oyunculuk kariyerinde de olumlu gelişmeler var. Heard’ün makaleyi yazdığı 2018’de seriden çıkarıldıktan sonra ‘kanıtlanmamış bir suçtan infaz edildiğini’ belirterek 300 milyon dolarlık bir teklif alsa bile bir daha Disney’le çalışmayacağını söyleyen oyuncu seriye dönebilir.

Serinin ilk beş filminde başrolde olan Depp’le ‘arasını düzeltmeye çalışan’ Disney yönetimi, oyuncuya 301 milyon dolarlık teklif götürdü.

Depp’e yakın bir kaynak, ”Depp’le Amber Heard’le davası başlamadan önce iletişim kurdular. Bir veya iki film daha oynamak ister mi diye sordular. Serinin altıncı filminin taslak halindeki senaryosu Jack Sparrow karakterini canlandırması istedikleri Depp’e yolladılar” dedi.

‘Karayip Korsanları’ serisinin devam filmleri dışında başka bir proje için de teklif yapıldığını belirten bu kişi, 301 milyon doların yanı sıra Depp’in seçtiği bir derneğe kayda değer bir bağış yapılacağını söyledi.