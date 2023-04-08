Cannes’ı açacak filmin yönetmeni davalık oldu

Fransız yönetmen ve oyuncu Maiwenn hakkında, bir gazeteciyi tartakladığı gerekçesiyle dava açıldı.

Maiwenn (solda), Edwy Plene

‘Jeanne du Barry’ filminin yönetmeni Maiwenn, ‘gazeteci Edwy Plenel’in saçını çekip yüzüne tükürmekle’ suçlanıyor.

Variety’de yer alan haberdeki iddiaya göre Mediapart dergisi genel yayın yönetmeni Edwy Plenel, 7 Mart günü Paris’te lüks bir restoranda tek başına yemek yiyordu. Aynı restoranda bulunan Maiwenn gazetecinin yanına gitti, saçından tutup yüzüne tükürdü ve bir şey söylemeden restoranı terk etti.

Polis raporu bir ay önce tutuldu ancak haber, Maiwenn’in aynı zamanda başrolünde Johnny Depp’le birlikte yer aldığı filminin 76. Cannes Film Festivali’nin açılışını yapacağının açıklanmasından bir gün sonra raporun sızdırılmasıyla ortaya çıktı.

MeToo hareketini desteklemiyor

Mediapart, bugüne kadar Maiwenn hakkında bir haber yapmadı ancak yönetmenin eski kocası ve kızının babası Luc Besson hakkındaki taciz iddialarını haberleştirdi.

Ayrıca, dergi Fransa’daki #MeToo’nun öncülüğünü yapıyor; Maiwenn çeşitli röportajlarında bu hareketi desteklemediğini açıklamıştı. Maiwenn, Johnny Depp’e eski karısı Amber Heard’le davası sürerken, filminde başrol teklif etmekten de çekinmemişti.