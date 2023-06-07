Melek Mosso, Kuruçeşme konserini iptal etti

İktidara yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesaplarının hedef gösterdiği Melek Mosso, yarın Kuruçeşme Açıkhava’da düzenleyeceği konseri ‘Gerginlik duvarına bir tuğla da ben koymayacağım’ diyerek iptal ettiğini duyurdu.

PowerTürk Müzik Ödülleri töreninde aldığı ödülü ‘yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınlara’ armağan eden Mosso, “Sesimiz hiçbir zaman kısılmayacak, kimse beni susturamayacak. Konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam” demişti.

Mosso’nun ödül konuşması, iktidara yakın kesimlerin tepkilerine neden olmuş ve AKP’li belediyelerden Mosso’nun konserlerini iptal etmesi talep edilmişti.

Kuruçeşme Açıkhava konseri iptal

Hedef gösterilen Mosso, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda ödül konuşmasının kariyerinde ‘en içtenlikle yaptığı teşekkürlerden biri’ olduğunu söyledi:

“Kuzenini, kocası tarafından 31 yerinden bıçaklanacak cinayete kurban veren, o acıyı iliklerine kadar yaşayan ve şahit olan bir kızın sözleri. Amacım hiçbir kişi ya da kurumu, yönetimi sorumlu tutmak değil, bu acıların bir daha yaşanmamasını dilemekti. Böyle acılar, siyaset üstü acılardır. Bunu acıyı yaşayarak tecrübe eden biri olarak konuşmamın siyasi düzleme çekilmiş olmasını da asla arzu etmem.”

‘Artık daha çok birleşme zamanı’ diyen Mosso, gerginliğe mahal vermemek adına 8 Haziran’daki Kuruçeşme Açıkhava konserini de iptal ettiğini duyurdu:

“Şimdi günün sonunda görüyorum ki, artık daha da çok birleşme zamanı. Ayrı gayrı olmadan bir olma… Bu gerginlik duvarına bir tuğla da ben koymayacağım. Bu sebeple ben de 8 Haziran’daki konserimin yapılmamasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Hiçbir hesabı olmadan sadece müzik dinlemek, müzik yapmak isteyenlerle pek yakında buluşacağız. Bu süreçte birleştirici olmak için aldığım kararı anlayan ve saygı duyan herkese teşekkür ederim. Bu vesileyle kırdığım, incittiğim herkesten özür dilerim.”