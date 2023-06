Melek Mosso, ödülünü kadınlara adadı: Kimse beni susturamayacak

Şarkıcı Melek Mosso, PowerTürk Müzik Ödülleri töreninde aldığı ‘en iyi cover şarkı’ ödülünü ‘yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınlara’ armağan etti.

Melek Mosso

PowerTürk tarafından düzenlenen Müzik Ödülleri’nde, ‘Bergen’e Saygı Albümü’nde yer alan ‘Yıllar Affetmez’ isimli şarkısıyla ‘en güçlü cover şarkı’ ödülüne layık görülen Mosso, ödülünü kadınlara adadı.

Salondan uzun süre alkış alan Mosso şunları kaydetti:

“Ben bu ödülü; yüzyıllardır bu toplumda ve dünyada ötekileştirilen, kıyafetleriyle, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiç bir zaman kısılamayacak. Ben bu toplumda kadınlığıyla her zaman gurur duyan bir kadınım. Her zaman onların arkasında olacağım. Kimse beni susturamayacak. Konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam.”