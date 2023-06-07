Melek Mosso hedefte: ‘Konserleri iptal edilsin’ baskısı

İktidara yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, şarkıcı Melek Mosso’yu hedef göstererek AKP’li belediyelere konserlerini iptal etmesi yönünde baskı yaptı.

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PowerTürk Müzik Ödülleri töreninde aldığı ödülü ‘yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınlara’ armağan eden Mosso, “Sesimiz hiçbir zaman kısılmayacak, kimse beni susturamayacak. Konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam” demişti.

Mosso’nun sözleri iktidara yakın kesimlerin tepkilerine neden oldu ve hedef gösterildi.

AKP’li belediyelerin Mosso’ya konser verdirmemesi, yaklaşan konserlerinin de iptal edilmesi talep edildi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’nin organize ettiği ‘Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’nde 11 Haziran Pazar sahne alacak olan Mosso’nun konserinin iptal edilmesi yönünde baskı yapıldı.

Diken’in ulaştığı Süleymanpaşa Belediyesi yetkilileri, konserin iptal edilip edilmediğine dair bilgi vermedi.

Ulaştığımız yetkili “Ne iptal edildi diyebiliriz, ne de edilmedi” dedi.