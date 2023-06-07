AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı seçildi.

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Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 321 oy alarak Meclisin 30’uncu başkanı oldu.

Üçüncü tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı.

Kurtulmuş 321, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 160, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 43, TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay 4 oy aldı. Beş oy da geçersiz sayıldı.

Numan Kurtulmuş kimdir?

Numan Kurtulmuş, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 1992’de İktisat doktoru, 1994’te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde ‘doçent’ unvanını alan Kurtulmuş, ABD’de Cornell Üniversitesinde akademik çalışmalarını sürdürdü, 2004’te profesör oldu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde uzun yıllar Sosyal Siyaset ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında ders veren Kurtulmuş, 1998’de aktif siyasete girerek Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

2008’de Saadet Partisi Genel Başkanı seçilen Kurtulmuş, 1 Kasım 2010’da Halkın Sesi Partisini (HAS Parti) kurdu. HAS Parti, 2012’de bütünleşme kararı alarak AKP’yle birleşince Kurtulmuş, AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

62’nci Hükümet’te Başbakan Yardımcılığı, 63, 64 ve 65’inci Hükümetler döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü görevlerini üstlenen Kurtulmuş, 65’inci Hükümet’te yapılan değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanı oldu.

AKP 6’ncı Olağan Kongresinde MKYK üyeliğine seçilen Kurtulmuş, AKP Genel Başkanvekilliği görevini yürütüyordu.