Erkan Baş’tan adalet bakanına Atalay yanıtı: Hüküm varsa nasıl aday olabildi?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Can Atalay’la ilgili açıklamasına yanıt verdi.

Can Atalay.

Gezi Parkı davasından bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan avukat Can Atalay, Hatay’dan TİP milletvekili seçilmişti. Avukatları, Atalay’ın mazbatasını alarak tutukluluğun bitmesi için başvurmasına rağmen Atalay henüz serbest bırakılmış değil.

Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Tunç, Atalay’ın durumuna ilişkin şunları demişti: “Yargı süreci devam ediyor. TBMM Başkanlığı’na başvurular var. Bu başvurular neticesinde elbette ki o yargı süreciyle ilgili Meclis Başkanlığı gelen cevaplara göre hareket edecektir. Yargıtay’da şu anda hükümlü olarak dosyası devam ediyor ve hüküm verilmiş. Yargıtay’dan gelecek cevaba göre Meclis Başkanlığı hareket edecektir.”

Tunç’un bu açıklamasına tepki gösteren TİP lideri Erkan Baş, şunları dedi:

“Kesinleşmiş hüküm yok, dosya Yargıtay’da. Kesin hüküm olmadığına göre Anayasa 14 kapsamında olduğuna kim, nasıl karar veriyor? Hüküm varsa nasıl aday olabildi ve seçildi? Milletvekili değilse şu anda yapılan seçimde nasıl TBMM Başkanlığı’na aday olabiliyor?”