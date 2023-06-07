Adalet bakanı: Can Atalay’ın durumu Yargıtay ile Meclis başkanlığına bağlı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milletvekili seçilmesine rağmen serbest bırakılmayan tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay hakkında “Durumu Yargıtay ile Meclis Başkanlığı arasında yapılacak yazışmaların sonucuna göre netleşecek” dedi.

Fotoğraf: TİP

Gezi Parkı davasından bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan avukat Can Atalay, Hatay’dan TİP milletvekili seçilmişti. Avukatları, Atalay’ın mazbatasını alarak tutukluluğun bitmesi için başvurmasına rağmen Atalay henüz serbest bırakılmış değil.

Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, şunları dedi:

*Yargı süreci devam ediyor. TBMM Başkanlığı’na başvurular var. Bu başvurular neticesinde elbetteki o yargı süreciyle ilgili Meclis Başkanlığı gelen cevaplara göre hareket edecektir. Yargıtay’da şu anda hükümlü olarak dosyası devam ediyor ve hüküm verilmiş.

*Yargıtay’dan gelecek cevaba göre Meclis Başkanlığı hareket edecektir. Biliyorsunuz Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu, anayasanın 14. maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. Tabii ki bunun takdiri Meclis başkanlığımız ile Yargıtay arasındaki yazışma sonrasında ortaya çıkacak hususlar.