TİP’ten seçilen Can Atalay: Hatay’la kucaklaşmaya az kaldı

Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili olarak seçilen Gezi davası tutuklusu Can Atalay, ‘Hatay’la kucaklaşmaya az kaldığını’ vurguladı.

Can Atalay.

TİP’ten Can Atalay, Sera Kadıgil, Erkan Baş ve Ahmet Şık yeniden milletvekili seçilmişti. Barış Atay seçilemezken Atalay’la birlikte TİP Meclis’teki koltuk sayısını korudu.

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilen avukat Atalay’ın seçim sonucu kesinleştikten sonra cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor.

Barış Atay’ın Twitter mesajını alıntılayan Atalay, şunları yazdı:

“Hazırım yoldaşım, bir yanımda şu sesimi duyuran kettle bir yanımda dosyalar. Çoktan başladım çalışmaya; önergeler, tasarılar… İnadımızla geliyoruz, Hatay’ın hesabını sormaya, yeniden kurmaya. Güveninize, emeğinize hürmetle, baki ilk selam Hatay’a, bizzat kucaklaşmaya az kaldı.”