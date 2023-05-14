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Yaramazlara biraz batar!

TİP üçledi: Can Atalay, Sera Kadıgil, Erkan Baş Meclis yolunda

Şu anki tabloya göre Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Can Atalay, Sera Kadıgil ve Erkan Baş milletvekili seçiliyor.

Fotoğraf: Twitter

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilen avukat Can Atalay, Hatay’dan aday gösterilmişti.


Anadolu Ajansı’nın aktardığı son verilere göre yüzde 8.44 oyla Atalay, vekilliğe çok yakın.

İstanbul 3. bölge adayı genel başkan Erkan Baş yüzde 2.47 oyla, 1. bölgeden aday olan Sera Kadıgil de yüzde 2.55 oyla tekrar Meclis yolunda.

TİP İzmir, Ankara, Muğla, Antalya, Mersin gibi şehirlerden henüz vekil çıkartamadı.

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