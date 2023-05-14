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Yaramazlara biraz batar!

Antalya: Tek listeden girmeyince ’emek ve özgürlük’ bir vekilden oldu

Antalya’da sandıkların yüzde 70’inin açıldığı tabloya göre emek ve özgürlük ittifakı üyesi TİP ve Yeşil Sol Parti ayrı listelerden girince bir vekil kaybedilmiş oldu.

Fotoğraf: AA

Şehirde 2018 seçimlerinde HDP yüzde 7,23’le bir vekil çıkarmıştı.


2023 seçimlerindeyse HDP, YSP ismiyle seçimlere girerken aynı ittifaktaki TİP de Antalya’dan ayrı olarak seçimlere girdi.

Antalya’da yüzde 70 açılan sandık verilerine göre YSP yüzde 3,77, TİP’se yüzde 3,74 oranında görülüyor. Bu tabloya göre 2018’deki bir vekil, MHP’ye geçmiş görünüyor. İki partinin toplam oy oranı yüzde 7,81.

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