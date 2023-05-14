Antalya: Tek listeden girmeyince ’emek ve özgürlük’ bir vekilden oldu

YSK Başkanı Ahmet Yener, “Yurt içinde yüzde 47,08 yurt dışında 12,60 veri girişi olmuştur” dedi. Yener, şunları söyledi: *YSK’nın veri girişinde şu anda herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Verilerimiz, anlık olarak siyasi partilerle de paylaşılmaktadır. Güncellenecek… Çok okunanKılıçdaroğlu: YSK’yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız Çok okunanErzincan’da Mustafa Sarıgül farkı Çok […]