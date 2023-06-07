Cumhuriyet yine karıştı: İçeriden saldırı altındayız

Cumhuriyet gazetesi, hakkında çıkan ‘manipülatif haberler karşılığında çikolata kutusunda kayıt dışı para alındığı’ yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada ‘gazetenin içeriden saldırı altında olduğu’ savunuldu.

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Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok hakkında, bir e-ticaret firmasından Ocak 2023’te yürürlüğe giren e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında ‘kayıt dışı para aldıkları’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

T24’teki bu habere göre suç duyurusunu gazetenin sahibi konumundaki vakfın yönetim kurulu üyesi ve hukuk işlerinden sorumlu vakıf yöneticisi Avukat Turan Karakaş yaptı. Karakaş, verdiği şikayet dilekçesinde Arif Kızılyalın, Osman Selçuk Özer ve Esra Bozok ‘manipülatif haber yapma’ karşılığında iki adet çikolata kutusu içerisinde kayıt dışı para aldığını yazdı. Dikçede bu paradan Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’un da haberinin olduğu ve üstünü kapatmaya çalıştığı belirtildi.

Dilekçenin devamında, şirket başkanvekili Ali Adnan Aslan’ın Alev Coşkun’la toplantı yaptığı ancak Coşkun’un, “Gazeteye para lazım” diyerek konuyu kapatmaya çalıştığı belirtilirken Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu ve internet sitesinin genel yayın yönetmeni Mustafa Büyüksipahi’nin olaylara tanık olduğu kaydedildi.

Cumhuriyet’ten açıklama

Cumhuriyet gazetesinin açıklamasındaysa söz konusu iddialar yalanlanırken ‘içeriden bir saldırı’ yapıldığı savunuldu.

Cumhuriyet’in açıklaması şöyle:

“Konu ile ilgili basına verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu edilen olay reklam ve ilanla ilgilidir, feshedilmiş ve ticari yönden gerçekleşmemiştir. Olay birtakım bahaneler yaratılarak Cumhuriyet gazetesini ele geçirmenin yeni bir örneğidir. Cumhuriyet gazetesi içeriden saldırı altındadır. Konuya methaldar olanlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.”

Eski genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya, 2021 temmuz ayında gazete yönetiminin gazetecilerin sendikadan istifasını talep ettiği gerekçesiyle istifa etmiş, daha sonra görevine dönmüştü.

Küçükkaya görevine döndükten üç ay sonra Cumhuriyet gazetesiyle Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) toplu sözleşme imzalamıştı.

Toplu sözleşmenin üzerinden çok geçmeden sendikalı sekiz gazeteci işten çıkarılmış, gazete binasının önünde dayanışma eylemi yapılmıştı. Eyleme katılan Küçükkaya, işten çıkarmalardan haberi olmadığını ifade ederek “Benim, Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun bilgisi ve dahli olmadan yapılan bu işlemi kınıyorum” demişti.

Bunun üzerine genel yayın yönetmenliği görevinden alınan Küçükkaya da istifa ederek Cumhuriyet’ten ayrılmıştı. Ardından 23 gazeteci daha istifasını vermişti.