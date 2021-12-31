Cumhuriyet’e ‘operasyon’: Tek adam yönetimiyle karşı karşıya kaldık

Cumhuriyet gazetesinden istifa eden gazeteciler, Alev Coşkun yönetimi tarafından gazeteye ‘operasyon’ yapıldığını öne sürdü.

Editoryal bağımsızlığa müdahale edildiğini belirten gazeteciler şöyle dedi: ” Tek adam yönetimine, ‘Ben yaptım oldu‘ anlayışına karşı çıkarken evimizde, Cumhuriyet’te aynı anlayışla yüz yüze geldik. “

İşten çıkarma sürecinde arkadaşlarına destek çıktıkları için gazeteye polis sokulduğunu hatırlatan gazeteciler, “Çalışanlar, Cumhuriyet’in tarihi boyunca görülmemiş ve gazetemizin birinci sayfasına da konulan ‘dehşet bir yazı’ ile tehdit edildi” dedi.

Fotoğraf: Cumhuriyet emekçileri

Eski genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya, temmuz ayında gazete yönetiminin gazetecilerin sendikadan istifasını talep ettiği gerekçesiyle istifa etmiş, daha sonra görevine dönmüştü.

Küçükkaya görevine döndükten üç ay sonra Cumhuriyet gazetesiyle Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) toplu sözleşme imzalamıştı.

Toplu sözleşmenin üzerinden çok geçmeden sendikalı sekiz gazeteci işten çıkarılmış, gazete binasının önünde dayanışma eylemi yapılmıştı. Eyleme katılan Küçükkaya, işten çıkarmalardan haberi olmadığını ifade ederek “Benim, Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun bilgisi ve dahli olmadan yapılan bu işlemi kınıyorum” demişti.

Bunun üzerine Küçükkaya genel yayın yönetmenliği görevinden alınmış, Küçükkaya da istifa ederek Cumhuriyet’ten ayrılmıştı. Ardından 23 gazeteci daha istifasını vermişti.

‘Editoryal bağımsızlığa müdahale’

Gazetecilerin açıklaması şöyle:

“Cumhuriyet gazetesi yönetiminin, editoryal bağımsızlığa müdahale girişimleri, emek ve sendika karşıtı tutumu bizleri evimiz olarak gördüğümüz, yıllarımızı adadığımız gazetemizden kopma noktasına getirdi.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Cumhuriyet emekçisi kararlarını özgür iradesiyle verir. Biz istifa için kimseye baskı yapmadık, kimseden de baskı görmedik. Ayrılma kararı gibi kalma kararı da herkesin kişisel tercihidir. Hakkımızda birçok iftira atıldı. Art niyetle ya da bir planın parçası olarak ayrılmadık. Biz, ‘teşkilatçılığıyla‘ övünenlerden değiliz, o işleri bilmeyiz.

‘Tek adam yönetimi’

Birkaç hafta öncesine kadar aklımızın ucundan bile geçmeyen ayrılık kararına nasıl gelindi?

‘Tek adam yönetimine’, ‘ben yaptım oldu‘ anlayışına karşı çıkarken evimizde, Cumhuriyet’te aynı anlayışla yüz yüze geldik. Patronsuz, bağımsız oluşuyla övündüğümüz gazetemizde patronculuk oynamak isteyenler tarafından boyunduruk altına alınmak istendik! Büyüklerimizden öğrendiğimiz, bizi gazetemize yürekten bağlayan, Cumhuriyet’i Cumhuriyet yapan geleneklerin ayaklar altına alındığını gördük!

Cumhuriyet’e operasyon

Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’un yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirket yönetimi tarafından Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan (TGS) istifaya zorlandık. Cumhuriyet’in yüzyıllık tarihiyle bağdaşmayan ‘operasyon’, emekçilerin direnciyle başarısız oldu. Bu kez ‘toplu işten çıkarma’ tehdidiyle karşı karşıya kaldık. TGS ile 15 Kasım 2021’de toplu sözleşme imzalanmasının hemen ardından şirket yönetimi ‘en az 15 kişinin işten çıkarılmasına’ karar verdi. Sekiz arkadaşımız genel yayın yönetmeninden habersiz işten çıkarıldı. Çalışan ve kamuoyu baskısı üzerine sekiz arkadaşımız geri alınsa da bazıları görevlerine döndürülmedi. Onlara destek verdiği için görevinden alınan Aykut Küçükkaya, gazeteden istifaya zorlandı ve Küçükkaya’nın dönüşü için hiçbir adım atılmadı.

Gazetenin birinci sayfasından tehdit edildik

Arkadaşlarımıza sahip çıkmak için planladığımız açıklama öncesi gazete bahçesine polis sokuldu. Çalışanlar, Cumhuriyet’in tarihi boyunca görülmemiş ve gazetemizin birinci sayfasına da konulan ‘dehşet bir yazı’ ile tehdit edildi.

Türkiye tarihi bir süreçten geçerken bu yaşananlar, emeği yüce değer olarak gören Cumhuriyet’in gazetecilik anlayışına vurulmuş darbedir. Gazetenin asıl sahibi olan Cumhuriyet okuru, Türkiye’nin saygın gazetesinin yayın politikasına müdahalenin de tehlikenin de farkındadır. Zor günlerde gazeteyi büyük fedakârlıklarla yapan İlhan Selçuk’un çocukları, yazıişleri kadrosu artık gazetesinde, yuvasında, evinde değil! Yaşamlarını Cumhuriyet’e adamış bizlerin ayrılmasıyla birlikte hiç şüphesiz Cumhuriyet’in hafızası da vicdanı da silinmiştir!..

İstifa eden Cumhuriyet emekçileri;

Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya (28 yıl)

Yazar Mustafa Kemal Erdemol (24 yıl)

Sorumlu Yazıişleri Müdürü Hakan Akarsu (32 yıl)

Görsel Yönetmen Münevver Oskay (29 yıl)

Birinci sayfa editörü Murat Ataş (26 yıl)

Gece Yazıişleri Müdürü Ayça Bilgin Demir (24 yıl)

Yayın Koordinatörü Serkan Ozan (23 yıl)

Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça (21 yıl)

Yazıişleri editörü Elif Tokbay (21 yıl)

Pazar Dergi Yayın Koordinatörü Hilal Köse (20 yıl)

Spor Müdürü Sami Gürel (19 yıl)

Yazıişleri editörü Cafer Kurt (18 yıl)

Yazıişleri editörü Alper İzbul (18 yıl)

Sağlık editörü Sibel Bahçetepe (18 yıl)

Haber Merkezi Müdürü Murat Hantaş (17 yıl)

İnternet Sorumlu Haber Müdürü Ozan Yurtoğlu (15 yıl)

İç politika Müdürü Ali Açar (15 yıl)

Kent ve çevre muhabiri Hazal Ocak (11 yıl)

Haber Merkezi editörü Kayhan Ayhan (10 yıl)

Yargı muhabiri Seyhan Avşar (altı yıl)

Yazıişleri editörü Burak Yurttaş (altı yıl)

Muhabir-editör Ece Piroğlu (dört yıl)

İnternet haber editörü Bilal Çelik (üç yıl)

Zonguldak muhabiri Ali Ayaroğlu