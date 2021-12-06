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Cumhuriyet gazetesinde sekiz gazeteci işe geri alındı; yeni yayın yönetmeni atandı

Cumhuriyet gazetesi, bir hafta önce işten çıkarılan sekiz gazetecinin işe geri alınmasına karar verdi. Yönetim tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi: “Çalışanlarımızın kendi işlerine odaklanmaları kesin bir ön koşuldur.”

Öte yandan Aykut Küçükkaya’nın istifasından sonra genel yayın yönetmenlik koltuğuna Arif Kızılyalın getirildi.


Eski genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya, temmuz ayında gazete yönetiminin gazetecilerin sendikadan istifasını talep ettiği gerekçesiyle istifa etmiş, daha sonra görevine dönmüştü.

Küçükkaya görevine döndükten üç ay sonra Cumhuriyet gazetesiyle Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) toplu sözleşme imzalamıştı.

Toplu sözleşmenin üzerinden çok geçmeden sendikalı sekiz gazeteci işten çıkarılmış, gazete binasının önünde dayanışma eylemi yapılmıştı. Eyleme katılan Küçükkaya, işten çıkarmalardan haberi olmadığını ifade ederek “Benim, Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun bilgisi ve dahli olmadan yapılan bu işlemi kınıyorum” demişti.

Küçükkaya daha sonra görevinden alınmış, yerine gazetenin yayın koordinatörü Serkan Ozan atanmıştı. Bunun üzerine Kuçükkaya gazeteden istifa etmişti.

Cumhuriyet gazetesi sekiz gazetecinin işe geri alındığını şu ifadelerle duyurdu:

“Sekiz çalışanımızla iş akdinin feshi nedeniyle ilgili karar durdurulmuştur.

Arkadaşlarımız gazetemizde çalışmalarına devam edebileceklerdir. İş barışının sağlanması en önemli konudur. Bu karardan sonra, gereksiz söylemler, konu üzerine yazılar, mesaj göndermeler, dedikodular ve iş barışını bozacak toplantılara son verilmesi gerekmektedir.

Çalışanlarımızın kendi işlerine odaklanmaları kesin bir ön koşuldur.

Cumhuriyet gazetesinde iç barışı bozacak hareketlere kesin olarak ödün verilmeyeceğinin bilinmesi gereklidir.”

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