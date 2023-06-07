Avro/TL 25’i aştı

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturmasının ardından yükselişi hızlanan avro/TL’de 25 seviyesi aşıldı. Kurdaki dalgalanma sürüyor.
İktidar, uzun süredir düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyor. Bu durum piyasada ikili bir fiyat oluşmasına yol açtı. Seçimler sonrasıysa kurdaki hareketlenme durdurulamıyor.
Avro/TL, gece saatlerinde sığ piyasada 23,3’ü görmüştü. Piyasaların açılmasıyla birlikte kur 24,5 seviyesine fırladı. Artışını sürdüren avro/TL, 25 seviyesini de geçti. Dün kapanış 23,21 seviyesindeydi. Yani yükseliş yüzde 7,7’yi aştı.
Avro, 25’i aştıktan sonra seyrine dalgalı devam ediyor. Ara ara 25’in altına inip yeniden 25’i aşıyor. Şu an, 24,96 seviyesinde.
Dolar/TL’yse 23’ün üzerinde seyrediyor.