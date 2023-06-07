Avro/TL 25’i aştı

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturmasının ardından yükselişi hızlanan avro/TL’de 25 seviyesi aşıldı. Kurdaki dalgalanma sürüyor.

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İktidar, uzun süredir düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyor. Bu durum piyasada ikili bir fiyat oluşmasına yol açtı. Seçimler sonrasıysa kurdaki hareketlenme durdurulamıyor.

Avro/TL, gece saatlerinde sığ piyasada 23,3’ü görmüştü. Piyasaların açılmasıyla birlikte kur 24,5 seviyesine fırladı. Artışını sürdüren avro/TL, 25 seviyesini de geçti. Dün kapanış 23,21 seviyesindeydi. Yani yükseliş yüzde 7,7’yi aştı.

Görsel: Bloomberght

Avro, 25’i aştıktan sonra seyrine dalgalı devam ediyor. Ara ara 25’in altına inip yeniden 25’i aşıyor. Şu an, 24,96 seviyesinde.

Dolar/TL’yse 23’ün üzerinde seyrediyor.