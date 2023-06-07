Erdoğan afişine ‘bıyık çizdiği’ iddiasıyla tutuklanan çocuğun babası: Perişan durumdayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim afişindeki fotoğrafına ‘bıyık çizdiği’ iddiasıyla tutuklanan 16 yaşındaki çocuğun babası “Biz dört beş gündür perişan durumdayız. Lise 2 öğrencisi çocuk tutuklu” dedi.

Görsel: BirGün

BirGün’den Abidin Yağmur, Mersin’de bir lise öğrencisinin Erdoğan’ın afişine ‘Hitler bıyığı çizdiği’ ve ‘küfürlü ifadeler yazdığı’ iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konduğunu haberleştirmişti.

TELE1’den Engin Açar’a konuşan çocuğun babası Caner Kaleli, çocuğunun ‘bıyık değil kaş çizdiğini söylediğini’ belirtti.

‘Şok üstüne şok yaşadık’

Kaleli ayrıca çocuğunun ‘küfürü de kendisinin yazmadığını’ söylediğini ekledi:

*Çocuk şubeden polisler geldi. ifadesinin alıp bırakılacağını söylediler. Çocuk şubeye gittik, bugün burada misafirimiz olacak dediler biraz şok olduk. “Nöbetçi mahkemeye çıkacak” dediler. Ertesi gün adliyeye gittik. Avukat da dedi nöbetçi mahkemeye girecek serbest kalır bunun tutukluluğu yok dediler. Nöbetçi mahkemeden çıkınca tutuklu dediler. Şok üstüne şok yaşadık.

*Küfür de yazmasıyla suçlanıyor ama çocuğum “Küfürleri yazmadım” diyor. Küfür yazılarında Süleyman Soylu’nun da ismi varmış, ama ben yazı yazmadım diyor. Ben görüntü görmedim ama avukatım görmüş olabilir. Avukat net olarak bir şeyin olmadığını söyledi. Biz dört beş gündür perişan durumdayız. Lise 2 öğrencisi çocuk tutuklu. Okul kapanıyor dersleri var, staj dosyalarını veremedi. Bekleyiş sürecindeyiz