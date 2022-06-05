‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Üniversite öğrencisine hapis cezası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, ‘Twitter’dan hakaret ettiği’ gerekçesiyle yargılanan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz’ın aktardığına göre Denizli Adalet Sarayı’ndaki 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık M.B.T. ile avukat Tacettin Çolak katıldı.

Duruşmada sanığın üzerine atılı müsnet suçun sabit olduğunu belirtilerek M.B.T.’ye ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Duruşma sonrası konuşan avukat Çolak, şunları söyledi: “Müvekkilimizin kabul etmediği paylaşım hakkında, herhangi bir bilirkişi incelemesi, teknik araştırma yapılmadı. Buna ilişkin taleplerimiz hukuka aykırı biçimde reddedilerek ceza verilip geçildi.

Sosyal medya paylaşımları teyide muhtaçtır. Herkese açık paylaşımların polis tarafından ekran görüntülerinin alınması, cezalandırma için yeterli kanıt oluşturmaz. Eğer bu paylaşımlar kişiler tarafından kabul edilmiyorsa, bilirkişi incelemesi yaptırılması zorunludur. Aksi takdirde suç isnadı şüphe düzeyinde kalır. Ceza hukukunun temel ilkelerinden olan ‘Şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi gereği sanığa ceza verilmesine olanak yoktur. Ancak yargılama konusu TCK m. 299 olunca mahkemeler hukukun ilkeleri yerine siyasal iktidarın taleplerine göre hareket ettiği örneklerle sıkça karşılaşmaktayız.”

‘Yargıç anayasayı ihlal etti’

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) birçok kararında ve en son Vedat Şorli-Türkiye kararında da belirtildiği gibi Türk Ceza Kanunu’nda 125’inci maddesi yürürlükteyken siyasilere (kamuya mal olmuş kişilere) güçlendirilmiş koruma içeren 299’uncu maddenin mevzuattan çıkartılması gerekmektedir. Bilindiği gibi, Anayasa’nın 90’ıncı maddesi gereğince AİHM kararlarının iç hukukta bağlayıcılığı bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle; ilk derece, mahkemelerinin AİHM kararlarına uyma zorunlulukları vardır.”

“Denizli 17. Asliye Ceza Mahkemesi yargıcı bu keyfi kararla Anayasa’nın 90’ıncı maddesini de ihlal etmiştir. Ayrıca duruşmada yaptığımız savunmada da söyledik; kendisi de hakaret üslubu kullanan, siyasi parti başkanı olan birinin ağır eleştirilere tahammül etmesi gerekir. Bu sözümüzün üstünde bir gün geçmeden Tayyip Erdoğan bu kez; Gezi Parkı eylemlerine katılanlara ‘Sürtük’ diyerek aynı hakaretamiz üslubuna devam etti. Esasen bu tür yargılamalarda TCK’nin 129’uncu maddesinde öngörülen ‘karşılıklı hakaret’ hükümlerinin uygulanması gerekir.”