Akşam Postası / 7 Aralık 2021

Bloomberg, Erdoğan’ın ‘Çin modeli’ni beş maddede inceledi: Yeteri kadar vakti yok

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Uluslararası haber ajansı Bloomberg, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çin’den feyz aldığı ‘yeni ekonomi modeli’ni beş maddede inceledi.

AKP seçim yasasında ‘beklentiyi düşürdü’

AKP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim yasası taslağında, bazı maddelerde ittifak ortağı MHP ile uzlaşmaya varılamaması nedeniyle, çalışmaları 10-15 maddelik daha dar kapsamlı bir teklif olarak mart ayında Meclis’e sunacağı belirtildi.

Motorine 66 kuruş zam

EPGİS’ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 66 kuruş zam geldi.

Engelli öğrencinin Kadıköy Anadolu’dan nakledilmesine yürütmeyi durdurma kararı

Puanı düşük olduğu halde sağlık sorunları nedeniyle Kadıköy Anadolu Lisesi’ne kaydı yapıldıktan sonra açılan soruşturmada nakil işlemi iptal edilen özel gereksinimli öğrenci hakkında İstanbul bölge idare mahkemesinde yürütmenin durdurulması kararı verildi.

Kalıcı saat değişmeyecek: Stres, kaygı ve depresyon daha az yaşanıyormuş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kalıcı saat uygulamasıyla ‘kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların’ daha az yaşanacağının analiz edildiğini bildirdi.

Borsa İstanbul’da rekorlar sürüyor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında kırdığı 1954 puanlık rekorun ardından kapanışa doğru kazanımlarını hızlandırdı.

TL mevduat ne kadar kaybettirdi, diğer yatırım araçlarında durum ne?

Kasımda Türk Lirası vadeli mevduat hesapları enflasyonla indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 2,32 kaybettirdi. Yıllık bazda kayıp yüzde 7,72.

Anket: AKP’yle CHP arasındaki fark yüzde 1,8’e düştü

Area Araştırma’nın kasım ayı seçim anketine göre ‘millet ittifakı’nın oy oranı, ‘cumhur ittifakı’nın üç puan önünde çıktı. Ankete göre AKP’yle CHP arasındaki fark yüzde 1,8’e düştü.

Covid-19, gözü harap ediyor

Covid-19 enfeksiyonu, sadece konjonktivit (kırmızı göz hastalığı) yapmıyor, göz arkasında ve içinde de çeşitli hastalıklara yol açarak görme yakınmalarına neden oluyor.

İkizdere’de çay fabrikasına da ‘çöküldü’: ‘Cengiz efendiye yardımcı olmuşlar’

Fotoğraf: Diken

Rize’nin İkizdere ilçesinde bilirkişi raporuna rağmen Cengiz İnşaat çalışmalarını sürdürüyor. Ağaç kıyımının devam ettiği bölgede şimdi de yıllar önce yapılan çay fabrikasının yıkımına başlandı.

Mersin mitingi için belediye başkanlarına davetiye gitmemiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Mersin mitingini İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının çağırılmadığı iddiasını yalanladı.

700 milyon liralık kripto para vurgunu: Şirket sahibi gözaltında

Kullanıcıların günlerdir para alamadığı kripto para borsası Bitrota’nın sahiplerinden Kenan Altun Antalya’da yakalandı.

CNN Türk, Ferhat Tunç’u ‘terörist’ yaptı

Müzisyen Ferhat Tunç, bir PKK’lının öldürülmesine ilişkin haberde kendi fotoğrafına yer veren CNN Türk’e dava açmaya hazırlanıyor.

DSÖ: Aşı zorunluluğu son çare

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge Covid-19’la mücadelede aşı zorunluğunun son çare olduğunu söyledi.

CHP’li vekil sordu: Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına elden para mı dağıtılıyor?

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda çalışan kamu personeline elden 5 bin 500 TL verildiği iddiasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

Japon firmadan ‘dijital insan’ hizmeti

Yapay zekanın aramızda dolaştığı bir dünyanın anlatıldığı bilim kurgu filmleri gerçek hayatta karşılık bulmaya bir adım daha yaklaştı. Japon telekomünikasyon şirketi KDDI ve Mawari adlı firma ‘Dijital İnsan Hizmeti’ adlı bir ürünü bu ay piyasaya sürüyor.

Viagra, Alzheimer’a karşı

Fotoğraf: Reuters

ABD’de yapılan bir araştırma Viagra’nın Alzheimer hastalığının tedavisinde etkili olabileceğini gösterdi.

Tamer Karadağlı’dan, tepki çeken hareketine gönderme yapan Çağlar Ertuğrul’a yanıt

Hürriyet’in düzenlediği Altın Kelebek Ödülleri töreninde, Tamer Karadağlı’ın Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Nihal Yalçın’a ödülünü takdim etme biçimine gönderme yapan oyuncu Çağlar Ertuğrul ‘cevabını aldı‘: Espri yapmış çocukcağız!