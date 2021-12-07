WGA, 21’inci yüzyılın en iyi senaryolarını seçti: Zirve Kapan’ın

Amerikan Yazarlar Derneği, 21’inci yüzyılın (şimdiye kadarki) en iyi 101 senaryosunu listeledi. Zirvede 2017 yapımı Kapan (Get Out) filmi yer aldı.

Fotoğraf: Universal Pictures

Amerikan Yazarlar Derneği (Writers Guild of America West, WGA), Hollywood senaristlerini temsil eden bir birlik.

Jordan Peele’in ilk yönetmenlik deneyimi olan Kapan 24 Şubat 2017’de vizyona girmesinin ardından dünyada büyük ses getiren Amerikan yapımı bir korku filmi.

Filmin başrollerinde Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, LaKeith Stanfield ve Catherine Keener yer alıyor. Sosyal gerilim olarak da adlandırılan film, kız arkadaşının ailesiyle tanıştığında şoke edici sırlar keşfeden genç siyah bir adamı konu alıyor.

4,5 milyon dolarlık (yaklaşık 61,7 milyon TL) bütçeye sahip film, dünya genelinde 255 milyon dolar (yaklaşık 3,5 milyar TL) hasılat ve 124,8 milyon dolar (yaklaşık 1,7 milyar TL) net kazançla 2017’nin en karlı 10’uncu filmi olmuştu.

Kapan aynı zamanda 90’ıncı Akademi Ödülleri’nde ‘En İyi Özgün Senaryo Oscarı’na almıştı.

Listenin tepesindeki İlk 10 film

Kapan (Get Out)

Sil Baştan (Eternal Sunshine)

Sosyal Ağ (The Social Network)

Parazit (Gisaengchung)

İhtiyarlara Yer Yok (No Country For Old Men)

Ay Işığı (Moonlight)

Kan Dökülecek (There Will Be Blood)

Soysuzlar Çetesi (Inglourious Basterds)

Şöhrete İlk Adım (Almost Famous)

Akıl Defteri (Memento)