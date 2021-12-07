Anket: AKP’yle CHP arasındaki fark yüzde 1,8’e düştü

Area Araştırma’nın kasım ayı seçim anketine göre ‘millet ittifakı’nın oy oranı, ‘cumhur ittifakı’nın üç puan önünde çıktı. Ankete göre AKP’yle CHP arasındaki fark yüzde 1,8’e düştü.

Türkiye’deki genel seçimlere iki sene var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor.

Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.

AREA Araştırma’nın 12 ilde 1514 kişiyle gerçekleştirdiği ankete göre kararsızlar dağıtıldığında AKP yüzde 30, CHP yüzde 28,2, İYİ Parti yüzde 14, HDP yüzde 10, MHP yüzde 9,1, Deva Partisi yüzde 4,4 oy oranına ulaşıyor.

#AreaAraştırma Türkiye Siyasi Gündem Araştırması Kasım 2021 Raporu sonuçlarından-1 pic.twitter.com/LiSNDCQGWy — Area Araştırma (@areaarastirma) December 7, 2021

Araştırmaya göre AKP ile MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’nın oy oranı yüzde 39,1, CHP ile İYİ Parti’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’ yüzde 42,2 oy alıyor.

Erken seçimin gerekli olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 58,6. Gereksiz olduğunu düşünenlerse yüzde 36,7.

Katılımcılara Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çağrısı da soruldu. Çağrıyı olumlu bulanlar yüzde 44,7. Yüzde 43,4 olumsuz karşıladı.

İktidarın ‘ekonomik kurtuluş savaşı’

”Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomideki kötü gidişatı dış güçlere bağlayarak ‘ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz’ açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 61,7’si “Katılmıyorum” yanıtını verdi.

“Katılıyorum” diyenler yüzde 33,5’te kaldı, “Fikrim yok” diyenler ise yüzde 4,8.

AKP’li seçmenin yüzde 9,5’i, MHP’li seçmenin ise yüzde 43’ü “Katılmıyorum” yanıtını verdi.

#AreaAraştırma Türkiye Siyasi Gündem Araştırması Kasım 2021 Raporu sonuçlarından-2 pic.twitter.com/eQJVKYqFIK — Area Araştırma (@areaarastirma) December 7, 2021

‘Yüksek kur düşük faiz’ politikası

Ankette katılımcılara ayrıca “Hükümetin uygulamaya koyduğu ‘yüksek kur – düşük faiz politikası’ ile yatırımın ve istihdamın artacağını düşünüyor musunuz?” diye soruldu.

Yüzde 67,4 oranında ‘hayır‘ yanıtı verilirken, ‘Evet’ diyenlerin oranı sadece yüzde 21,2. “Fikrim yok” diyenlerin oranı ise yüzde 11,4.

MHP’li seçmenin yüzde 50,4’ü, AKP’li seçmenin ise yüzde 20,8’i soruya ‘Hayır’ yanıtını verdi.