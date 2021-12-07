Mersin mitingi için belediye başkanlarına davetiye gitmemiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Mersin mitingini İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının çağırılmadığı iddiasını yalanladı.

Fotoğraf: CHP

CHP, ‘Milletin sesi’ sloganıyla 4 Aralık’ta Mersin’de miting düzenlemişti. Mitingin sonunda CHP liderine sahnede bazı belediye başkanları da eşlik etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın mitingde bulunmaması dikkat çekmişti. Bunun üzerine iki isme davet gitmediği öne sürülmüştü.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuşan CHP’li Torun, mitingde herhangi bir belediye başkanını davet etmediklerini söyledi.

Torun, şunları dile getirdi: “Belediye başkanlarımızdan bazıları aradı ve gelmek istediklerini söyledi. Ben de genel başkanımızı aradım ve durumu ilettim. Sayın genel başkanımız, ‘Eğer o gün işleri yoksa ve gelmek istiyorlarsa burası kendi mitingleri zaten, sormalarına gerek yok ama programı ve önceden planlı etkinliği olanın da gelmesine gerek yok’ dedi. Ben de arayana bu mesajı ilettim. Dileyen geldi, kimseyi davet söz konusu değildi ki…”

Yavaş başka programdaymış

Yavaş ise davet edilip edilmediğine dair soruya “Ben CHP adayı olarak seçilmiş Ankara büyükşehir belediyesi başkanıyım, kendi mitingime davetle mi gideceğim?” diye yanıt verdi.

Sarıkaya, Yavaş’ın o gün aylar öncesinden hazırlanan bir programa katıldığını, bu nedenle mitinge gitmediğini yazdı.