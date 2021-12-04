Mersin Valiliği: CHP mitingine yaklaşık 21 bin 500 kişi katıldı

Mersin Valiliği, CHP mitingine yaklaşık 21 bin 500 kişinin katıldığı bilgisini paylaştı.

Siirt’te bugün düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin Mersin mitingi için “Bugün Mersin’deydi. Mersin’de bu kadar kalabalık toplayamadı. Mersin’i bu kadar dolduramadılar. İşte bak burası Siirt. ‘Daha büyük meydan verilse orayı doldururduk’ diyor. Sen ilk önce orayı doldur. Resmi rakamlar elimizde” demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan’a “Mersin mitinginden elimde rakamlar var demişsin Erdoğan. Allah’ını seversen doğru söyle, TÜİK’ten mi aldın?” yanıtını vermişti.

Mersin Valiliği’nden gelen açıklamada ‘Milletin Sesi Mitingi’ne yaklaşık 18 bin 500 kişinin polis ekiplerince güvenlik önlemi alınan turnikelerden geçerek katıldığı, üç bin kişinin de alan dışından mitingi izlediğinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, mitingin olaysız şekilde tamamlandığı kaydedildi.