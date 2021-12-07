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Yaramazlara biraz batar!

Kadın futbolunda ilk derbi Fenerbahçe’nin 7-0’lık galibiyetiyle sonlandı

Galatasaray ile Fenerbahçe kulüplerinin kadın futbol takımları ilk kez karşı karşıya geldiği maç sarı-lacivertlilerin 7-0’lık galibiyetiyle sonlandı.

Fotoğraf: AA

İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı’nda özel maçta karşılaştı.


Kadın futbolunun ilk derbisinde iki takımın oyuncuları, üzeninde “Kadına şiddete son diyoruz” ifadesinin bulunduğu pankartlarla sahaya çıktı.

Maç öncesinde saha içinde karışık olarak basın mensuplarına poz veren Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular, daha sonra tribünleri gezerek sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.

Takımlar arasındaki ikinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir günde Ülker Stadı’nda yapılacak.

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