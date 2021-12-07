Covid-19, gözü harap ediyor 

MESUDE ERŞAN

Covid-19 enfeksiyonu, sadece konjonktivit (kırmızı göz hastalığı) yapmıyor, göz arkasında ve içinde de çeşitli hastalıklara yol açarak görme yakınmalarına neden oluyor.

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Kızamık, su çiçeği, kızamıkçık, kabakulak gibi çocukluk döneminin viral hastalıkları, ayrıca soğuk algınlığı, adenovirüs ve herpes (uçuk) virüsünün etken olduğu hastalıkları geçirirken özellikle gözün dış tabakasının hastalandığı biliniyor.

Diken’e konuşan göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Yusuf Durlu’ya göre çeşitli virüs hastalıklarının seyri sırasında göz tutulumu olabiliyor.

Son iki yıllık klinik gözlemler, Covid-19 hastalığına yol açan SARS-CoV-2 virüsünün de gözün tamamını etkileyebilen bir dizi hastalıklara yol açabileceğini gösterdi.

Covid-19’un mukozalarda bulunan ACE-2 reseptörü (almaç) üzerinden hastalığa yol açtığını hatırlatan Durlu şöyle devam etti: “Covid-19 hastalığında, gözde virüs iltihabı nedeniyle konjonktivit bulguları arasında bilinen göz yaşarması, kızarıklık, yanma, batma hissi, gözün dış tabakasında ödem ve çapak oluşumu görülüyor. Göz kapağında ve gözün dış yüzeyinde hastalıklar yapabiliyor. Gözün dış yüzeyindeki hastalıkların kesin tedavisi yok fakat konjonktivit bulgularını azaltmak için suni göz yaşı damlası ve gözlere soğuk kompres uygulaması önerilebilir” dedi.

Bulgular, genel belirtilerden bir hafta sonra gözde çıkıyor

Göz bulguları, genellikle ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtiler görüldükten bir hafta sonra ortaya çıkıyor. Durlu, Covid-19’un gözün arka tabakalarını da etkilediğine dikkat çekti: “Özellikle son yayınlar, göz arkasında retina, sarı nokta ve göz içinde çeşitli hastalıklar yaparak görme yakınmalarına yol açtığını bildiriyor. Covid-19 gözün arka kısmında, retina kanamaları, santral retinal ven ve arter tıkanıklıkları, sarı noktada akut makular nöröretinit (AMN) ve PAMM, göz arkası iltihapları-üveit ve vitritis, optik nevrit, mucormycosise (gözün mantar enfeksiyonu) yol açabiliyor”

‘Kesin tedavisi yok’

Covid-19 ayrıca gözün dış kaslarını etkileyen ve çift görmeye yol açan sinir felçlerine neden olabiliyor. Kapak düşüklüğü, göz yaşı bezi iltihabı ve orbita sellüliti (göz kapağı çevresindeki deri altı dokusunun iltihaplanması) olguları da hastalığın seyri sırasında görülebiliyor. Durlu, “Tüm bu göz hastalıklarının kesin tedavisi yok. Hastalığa göre sorunları azaltıcı göz tedavileri yapılıyor” dedi.

‘Nadir de olsa aşılar göze yan etki yapabiliyor’

Covid-19 aşılarından sonra da çeşitli göz hastalıkları görülebiliyor. Aşı sonrası gözle ilgili yan etkilerin çok nadir olduğunu vurgulayan Durlu, bunun aşının yapılmasını engelleyebilecek bir durum olmadığını söyledi: “m-RNA aşı uygulamasından sonra biraz daha sık olmak üzere gözde görülebilen yan etkiler arasında endotelyal kornea nakli yapılan gözlerde red hastalığının ortaya çıkması dikkat çekici. Ayrıca, Covid-19 aşısından sonra göz içi iltihapları, sarı nokta, retina ve görme siniri hastalıkları bildirilmiştir. Fakat, kornea nakli yapılan hastalarda nakledilen dokunun red olasılığı nedeniyle Covid-19 aşısı sonrası çok dikkatli olunmalı ve aşı öncesi bu hastalar yan etkiler konusunda bilgilendirilmeli. Aşıya ait yan etkilerin genellikle aşı yapıldıktan sonraki ilk hafta (ortalama dördüncü gün) ortaya çıktığı bildirildi. Bir olguda ise aşıdan sonra beşinci haftada iki gözde kornea erimesi saptandı.”