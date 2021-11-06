Covid-19 görme kaybına da yol açabiliyor

Prof. Dr. Alper Şener, Covid-19 hastalığının görme yetisinde de hasar bıraktığına ilişkin bulgular tespit edildiğini belirtti.

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Karabağlar ilçesinde yaşayan üç çocuk annesi Hamdiye Değer, ateş ve solunum güçlüğü yaşaması üzerine iki hafta önce yakınları tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Covid-19 teşhisi konan Değer, bir süre sonra doktorlara sağ gözünde görme kaybı olduğunu söylemişti.

Yapılan tetkiklerde kadının sağ gözündeki görme yetisinin yüzde 50 azaldığı tespit edildi.

Bilim kurulu üyesi Şener, Covid-19’un her geçen gün yeni bulgularının ortaya çıktığını ve hasta gruplarındaki görme kaybı sıkıntısının son dönemde arttığını ifade etti.

Şener şunları söyledi: “Salgının başında, Covid-19 görülen kişilerin gözlerinde klinik olarak kızarıklık ve sulanma vardı. Daha sonra bunların artık gözde hasar bırakacak şekilde görme sinirini etkilediğini gördük. Hastamız tek doz aşı olmuş. Tek gözünde yüzde 50 görme azalması var. Bu görme yetisinde oluşan azalmanın geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyoruz. Yorum yapmak için erken. Tedavi süreci devam ediyor. Bu vakada da aşının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

Covid-19 teşhisi konduktan sonra görme yetisinde sorun yaşayan hasta sayısının hızla arttığını gördükten sonra bu konuda bir bilimsel çalışma da yürüttük. Covid-19 PCR testi negatifleşmiş, izolasyon süresi bitmiş hasta grubunda görme ile ilgili bir sıkıntısı olmayan kişilerde görme siniri iletim hızına baktık. Bunların yüzde 30 azalmış olduğunu gördük. Klinik olarak baktığımızda hastalar, Covid-19 olmadan önceki kadar keskin görmediklerini söyledi.

Bu görme kaybı, ya göz sinirini besleyen damarlarda pıhtı oluşmasından ya da virüsün tek başına göz sinirini tutmasından kaynaklanıyor. Sorunun virüsün göz sinirlerini tutmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Hastalarımız erken dönemde bu sağlık sorununu fark etmiyor.”