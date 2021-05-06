Covid atlatanlar merkezde izlendi: Göz ve ciltle ilgili şikayetler dikkat çekiyor

Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki Covid Sonrası İzlem Merkezi’nde beş ayda 2 bin 100’e yakın Covid-19 atlatan hasta kontrolden geçirildi: Solunum yetmezliğinin yanısıra eklem ağrısı, halsizlik, yorgunluk, uyku bozukluğu, dalgınlık ve unutkanlık gibi nörolojik rahatsızlıklar bildirildi. Göz rahatsızlığı ve ciltte döküntü ve kaşıntı yaygın.

Hastanenin başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, 10 hastadan birinde hala ciddi solunum sıkıntısı, nefes darlığı ve egzersiz intoleransına (kas yorgunluğu) rastlandığını söyledi.

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Bildirici şu bulguları paylaştı: “Hastaların yaklaşık yarısında halen kas-eklem ağrıları ve halsizlik şikayetleri devam ediyor. Bu hastaların bir grubunda atipik göz ve cilt bozuklukları veya bunlarla ilgili yakınmalara rastlıyoruz. Bu şikayetlerin Covid ile bir ilişkisi var mı? Bu konuda çok emin değiliz ama dikkati çeken sayıda göz ve cilt yakınmaları var. Çalışma ve araştırmalar devam ediyor.”

Merkezin koordinatörü Dr. Şebnem Eker Güvenç de Covid-19 atlatanlarda eklem ağrısı, halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı gibi şikayetlerinin yaygın görüldüğünü söyledi.

Bunlara ek olarak farklı semptomlar da görüldüıünü kaydeden Dr Güvenç şöyle devam etti: “Cilt döküntüleri, gözle ilgili semptomlardan bulanıklık, bozukluk gibi şikayetlerle geliyor hastalarımız. Bunları ilgili bölümlere yönlendirerek takip ediyoruz. Tabii bu durumları Covid enfeksiyonuyla direkt ilişkilendirmek için henüz erken ama hastaların takibinde bunu gözlemleyeceğiz. Değişik semptomlarla gelen hastaları sık görüyoruz. Yeni bulgularda hastalıktan üç-dört ay sonra cilt döküntüleri, kaşıntıyla gelen hastalar var.”