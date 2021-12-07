Döviz mevduat oranı tarihi zirvesinde

Yüksek enflasyon ve TL’deki hızlı değer kaydı döviz mevduat oranlarında tarihi bir rekor getirdi. 1 Arılık 2021 itibarıyla 2001 krizindeki seviyeler de geçilmiş oldu.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre bankacılık sektöründe yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki payı yüzde 63’ün üzerine çıktı.

Yabancı para mevduatlarındaki son rekor ise kriz yılı 2001’in ekim ayında yüzde 62 ile görülmüştü.

BDDK’nın verilerinde 1 Aralık itibariyle bankalardaki yabancı para mevduatı 253 milyar 953 milyon dolar olarak gözüküyor. Toplam mevduat ise 401 milyar 494 milyon dolar.

Bu seneye 7,30’lu seviyelerden başlayan dolar kuru, özellikle eylül ayından bu yana Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimleriyle birlikte 13,95’in üzerine kadar çıkmıştı. MB’nin piyasaya geçtiğimiz hafta yaptığı iki doğrudan müdahaleye rağmen dolar bugün hala 13,70’in üzerindeki seyrini koruyor.

Resmi enflasyon tarafında da bu ay itibarıyla yüzde 20’li seviyeler aşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu geçen hafta enflasyonu yüzde 21,31 olarak açıkladı. Bu rakam aynı zamanda son üç yılın zirvesi. Bağımsız araştırma kurumları ise enflasyonu yüzde 58,65 olarak hesapladı.