CHP’li vekil sordu: Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına elden para mı dağıtılıyor?

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda çalışan kamu personeline elden 5 bin 500 TL verildiği iddiasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

CHP’li Hakverdi, soru önergesinde asgari ücret görüşmelerini ve asgari ücretle geçinenleri hatırlatarak yurttaşların dövizdeki artış ve enflasyon nedeniyle ‘düşük ücretli köle’ haline geldiğini savundu.

Hakverdi, şunları kaydetti: “Öncelikle külliyede çalışanların diğer kamu personellerinden ayrıcalığı nedir? Muhasebeleştirilmeden elden dağıtılan bu para hangi karara dayanılarak ve nerenin bütçesinden karşılanmıştır? Bu soruların cumhurbaşkanı tarafından ivedi olarak cevaplandırılması ve kamuoyunun aydınlatılması gerekmektedir.”

Henüz asgari ücrete yapılacak zamlar belirlenmemiş olduğuna dikkat çeken Hakverdi, Oktay’a cevaplandırması için şu soruları yöneltti:

Son iki hafta içinde külliyede çalışan personellere, adı ne olursa olsun elden nakit para ödemesi yapılmış mıdır?

Ödeme yapılmışsa tutar ne kadardır? Yasal olmayan bu ödeme hangi kaynaktan karşılanmıştır? Bu ödemeler yapılırken örtülü ödenek kullanılmış mıdır?