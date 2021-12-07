TL mevduat ne kadar kaybettirdi, diğer yatırım araçlarında durum ne?

Kasımda Türk Lirası vadeli mevduat hesapları enflasyonla indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 2,32 kaybettirdi. Yıllık bazda kayıp yüzde 7,72.

Merkez Bankası (MB) enflasyondaki yükselişe rağmen eylülde 100 baz puanla başladığı faiz indirimlerine 200 ve 100 baz puanlık indirimleriyle devam etmiş, politika faizi yüzde 15’e kadar inmişti. Bankalar da TL vadeli mevduat getirilerini buna göre ayarlamıştı. Yüzde 20 civarı seyreden enflasyonla beraber TL mevduatta reel getiriler eksiye düşmüştü.

Enflasyonsa kasım ayında yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı rapor, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını gözler önüne serdi.

En yüksek aylık reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 15,93’le külçe altında görüldü.

TÜFE ile indirgendiğinde BIST-100 endeksi yüzde 13,37, dolar yüzde 12,72 ve avro yüzde 10,81 oranlarında yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,32 ve DİBS yüzde 2,80 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜİK’in veriyi hesaplamaya başladığı Ocak 1997’den beri TL mevduatın yatırımcısına bu denli kaybettirdiği sayılı ay var. Nisan 2001’de yüzde 3,8, Ekim 2011’de yüzde 2,56, Eylül 2018’de yüzde 4,48 kaybettirmişti.



Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,17 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, DİBS, yüzde 5,33 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllıkta en yüksek kazanç dolarda

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,35 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken, BIST-100 endeksi yüzde 9,77, külçe altın yüzde 8,06 ve avro yüzde 6,36 oranlarında yatırımcısına kazandırdı. Mevduat faizi (brüt) yüzde 7,72 ve DİBS yüzde 13,70 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.