Japon firmadan ‘dijital insan’ hizmeti

Yapay zekanın aramızda dolaştığı bir dünyanın anlatıldığı bilim kurgu filmleri gerçek hayatta karşılık bulmaya bir adım daha yaklaştı. Japon telekomünikasyon şirketi KDDI ve Mawari adlı firma ‘Dijital İnsan Hizmeti’ adlı bir ürünü bu ay piyasaya sürüyor.

Bu hizmeti kullananlar, Metaverse’te (sanal evren) belirecek bir dijital asistana sahip olacak. Cep telefonu ekranı aracılığıyla görülecek bu asistan, kullanıcılar kameralarını gerçek hayatta bir yere doğrulttuğunda ekrana yansıyacak ‘yükseltilmiş gerçeklikte’ belirip bazı yönlendirmelerde bulunacak.

İlk bakışta Pokemon Go oyununda kullanılan sistemden çok farklı gözükmese de iki şirket uygulamanın derinine inildiğinde farklı bir yapıyla karşılaşıldığını söylüyor.

Uygulamada KDDI’ın 5G ağı ve Amazon’un çok düşük bekleme süreleriyle işlem olanağı sağlayan AWS Wavelength teknolojisinin sağladığı olanaklarla ‘dijital insan’, Pokemon GO’daki gibi telefonunuzun hafızasında çalışmak yerine doğrudan telefonunuzda ‘yayınlanıyor’.

Firmalar, bu ay kullanıcılar için bir de ‘dijital insan kullanma rehberi’ yayınlanacağını, uygulamanın alacağı katkılarla önümüzdeki dönemde Japonya dışındaki mekanları da kapsayacağını belirtti.

Uygulamayı anlatmak için bir de video paylaşıldı: