Engelli öğrencinin Kadıköy Anadolu’dan nakledilmesine yürütmeyi durdurma kararı

Puanı düşük olduğu halde sağlık sorunları nedeniyle Kadıköy Anadolu Lisesi’ne kaydı yapıldıktan sonra açılan soruşturmada nakil işlemi iptal edilen özel gereksinimli öğrenci hakkında İstanbul bölge idare mahkemesinde yürütmenin durdurulması kararı verildi.

Diken’e konuşan öğrencinin avukatı Deniz Yazgan, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün söz konusu kararı uyguladığını kaydetti. Yazgan ayrıca, öğrencinin bilgilerini ifşa eden okul aile birliği hakkında ‘kişisel verileri ifşa etme’ ve ‘öğrenciyi tehdit eden’ bazı veliler hakkında ‘tehdit’ suçlarından açılan soruşturmaların devam ettiğini söyledi.

Kadıköy Anadolu Lisesi.

23 sivil toplum kuruluşunun ve öğrencinin avukatının konuyla ilgili açıklaması şöyle: “10 Eylül 2021 tarihinde, kamuoyuna “torpil” olarak yansıtılan; özel gereksinimli öğrencinin Kadıköy Anadolu Lisesi’ne nakledilmesi işlemi, uzun bir süre boyunca tartışma konusu edilmiş, öğrencinin uzun süreli tedavi gerektiren hastalığı ve bu hastalıktan kaynaklanan özel gereksinimi dolayısıyla eğitim hakkından layıkıyla yararlanabilmek için hukuka uygun biçimde nakil isteminde bulunulduğu göz ardı edilerek, yanlı ve kirli bilgi akışından dolayı gelen tepkiler sonucunda Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan soruşturma kapsamında, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık sahibi özel gereksinimli öğrenci, evine 45 dakika uzaklıktaki okula nakledilmişti

Girdiği sınav sonrasında Beyoğlu Anadolu Lisesini kazanan, ancak okulun bulunduğu bölgeye pandemi koşulları sebebiyle taşınamadığı için gidebilme imkânı kalmayan, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 23’üncü maddesinin 7’nci fıkrasında belirtilen, Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar Listesi’nde bulunan bir hastalık ve özel gereksinim sahibi öğrencinin evine en yakın okul olan Kadıköy Anadolu Lisesi’ne nakledilmiştir. Ancak, nakil işleminin üçüncü kişilerce kamuoyuna yanlış ve art niyetli bir şekilde “nakil işleminde torpil yapıldığı” şeklinde servis edilmesinin ardından başlatılan soruşturma süreci, 2 Aralık 2021 tarihinde, yani Dünya Engelliler Günü’ne bir gün kala, engelli öğrencinin kaydının Kadıköy Anadolu Lisesi’nden geri alınmasıyla sonuçlanmıştır.

Ancak Özel gereksinimi çocuğun ailesinin başvurduğu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, yapılan başvuru kapsamında ‘iptali talep edilen okuldan başka okula nakil işlemi, uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğundan idarenin savunması alınmaksızın’ yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararı sebebiyle Kadıköy Anadolu Lisesindeki kaydı silinerek, bölgenin uzak bir noktasına nakledilen özel gereksinimli çocuk, mahkeme nihai kararı verinceye kadar Kadıköy Anadolu Lisesinde eğitim görmeye devam edecek ve olası bir hak kaybının önüne geçilmiş olacaktır.”

Ne olmuştu?

İlk olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Twitter hesabından ‘torpil’ iddiasıyla duyurulan kayıt, sosyal medyada yankılanmıştı. Diken’in ulaştığı belgelerde, öğrencinin ilk olarak sınav yoluyla başka bir liseye girdiği, daha sonra kurul raporları doğrultusunda, özel sağlık sorunu nedeniyle evinin yakınındaki Kadıköy Anadolu Lisesi’ne nakledildiği ortaya çıkmıştı. Belgelere göre işlem, orta öğretim kurumları yönetmeliğine göre yapılırken bunda nakil için ayrıca belirlenen bir kontenjanın kullanıldığı, sınav yoluyla Kadıköy Anadolu Lisesi’ne girmek isteyen öğrenciler için ayrılan kontenjanın kullanılmadığı belirlenmişti.

Öğrenci, dört gün önce 45 dakika uzaklıkta bir okula nakledilmişti.