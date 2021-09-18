Kadıköy Anadolu kuruluşlarından düşük puanlı nakil işlemine tepki: İptal edilmeli

Puanı düşük olduğu halde bir öğrencinin Kadıköy Anadolu Lisesi’ne kaydı alındığı için kamuoyunda başlayan tartışmaya Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (KALİD) ve Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV) da ortak açıklamayla dahil oldu.

Kadıköy Anadolu Lisesi

İlk olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Twitter hesabından ‘torpil’ iddiasıyla duyurulan kayıt, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Diken’in ulaştığı belgelerde, öğrencinin ilk olarak sınav yoluyla başka bir liseye girdiği, daha sonra kurul raporları doğrultusunda, özel sağlık sorunları nedeniyle evinin yakınındaki Kadıköy Anadolu Lisesi’ne nakledildiği belirlenmişti. Belgelere göre işlem, orta öğretim kurumları yönetmeliği temel alınarak yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Öğrencinin ailesi ise uygulamada ‘torpil’ olmadığını savunuyor.

Kadıköy Anadolu Lisesi’ni temsil eden sivil toplum kuruluşları olan KALİD ve KALEV, yayınladıkları ortak açıklamayla işlemi ‘mevzuata açıkça aykırı’ olarak değerlendirdiklerini belirtirken, açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Keyfi ve oldu bitti şeklindeki bu işlemin geri alınmasını/iptalini ve bu hukuksuzlukta rolü olan tüm ilgililerin adli/idari soruşturmaya tabi tutulmasını talep etmektedir.”

İlgili mevzuatın detaylı şekilde değerlendirildiği açıklamada, kurumların nakil işleminde hukuka aykırı buldukları noktaların altı çizildi.

İptal talebinin ‘herhangi bir kişi ya da özel bir duruma karşı sübjektif nitelikli değil, keyfi uygulamalara ve mevzuat ihlallerine karşı ve objektif hukuksal gerekçelere’ dayandırıldığı belirtilen açıklamada, “Hatalı ve hukuka aykırı bir uygulama meşru kılınırsa, adil olmaması bir yana, keyfi tutumlara, kayırmacılığa ve art niyetli arayışlara arka yollar ve kötü emsal oluşturacağı açıktır” dendi.

Açıklamada, okula kaydı yapılan öğrenci için şu ifadeler kullanıldı: “Olayda kişisel olarak bir kusuru olmayan öğrenci kardeşimizin de konu daha fazla sürüncemede bırakılmadan mevzuata uygun şekilde ve puanı doğrultusunda hak ettiği okula yerleştirilerek eğitim hayatına sağlık ve başarı ile devam etmesi en büyük dileğimizdir.”

Tamamı Facebook’taki ‘Kadıköy Maarif’ hesabında da yayınlanan açıklamanın sonuç bölümü şöyle:

“Gerçeği yansıtmayan çarpıtılmış ve eksik bilgilerle ve tartışmayı başka bir mecraya çekme gayretiyle konuyu özünden saptırarak, mazur ve safiyane göstererek kamuoyu oluşturmak için yapılan açıklamalar ve yaklaşımlar , mevzuata aykırı nitelikteki idari işlemi ve bu işlemi tesis etmek için yapılan hukuksuzluk ve keyfi işlemleri ortadan kaldırmamaktadır.

Yönetmelik hükmüne uygun olmak kaydı ile (yani puan şartı yerine getirilerek) Yönetmelikte sayılan sağlık ve diğer şartlarla nakil mümkündür, okulun kontenjanından bağımsızdır. İlk nakil isteyen, tek nakil isteyen olmak ya da yönetmelikte yer almayan özel şartlar / dayanaklar iddia ederek puan şartının görmezden gelinerek keyfi uygulamalar yapılmasını kesinlikle meşru kılamaz. Yönetmelik, zaten sağlık ve diğer sayılı sebeplerle nakilden bahsederek bu kuralları koymuştur.

Çok zorlu bir seçme sınavı maratonunun ardından üstün başarı gösterip okulumuza gelen öğrencilerimiz, velilerimiz ve Camiamız; keyfi, objektif olmayan, hukuka aykırı ya da kayırmacı yaklaşımları reddederek ; hukuka uygunluk ve adil bir tutum beklemektedir.

Camianın sivil toplum kuruluşları olan KALİD ve KALEV mevzuata açıkça aykırı olarak değerlendirilen keyfi ve oldu bitti şeklindeki bu işlemin geri alınmasını/iptalini ve bu hukuksuzlukta rolü olan tüm ilgililerin adli/idari soruşturmaya tabi tutulmasını talep etmektedir. Talebimiz, herhangi bir kişi ya da özel bir duruma karşı sübjektif nitelikli değildir, keyfi uygulamalara ve mevzuat ihlallerine karşıdır ve objektif hukuksal gerekçelere dayalıdır. Hatalı ve hukuka aykırı bir uygulama meşru kılınırsa; adil olmaması bir yana, keyfi tutumlara, kayırmacılığa ve art niyetli arayışlara arka yollar ve kötü emsal oluşturacağı açıktır. Olayda kişisel olarak bir kusuru olmayan öğrenci kardeşimizin de konu daha fazla sürüncemede bırakılmadan mevzuata uygun şekilde ve puanı doğrultusunda hak ettiği okula yerleştirilerek eğitim hayatına sağlık ve başarı ile devam etmesi en büyük dileğimizdir.

Konu hakkındaki hukuki / idari girişimler başta olmak üzere her türlü gelişme dikkatle izlenmektedir ve her aşamada Camiamız bilgilendirilecektir.”