‘Taban puanın altında öğrenci yerleştirildi’ iddiasına soruşturma

Kadıköy Anadolu Lisesi’nde taban puan 455 olmasına rağmen 405 puanla öğrenci yerleştirildiği iddiası için soruşturma başlatıldı.

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İlk açıklamada söz konusu öğrencinin 405 puan almasına rağmen okula kaydının yapılmasına, sağlık sorunu gerekçe gösterilmişti ancak Okul Aile Birliği, kararın mevzuata aykırı olduğunu belirterek soruşturma açılmasını istemişti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise yerleştirmenin yönetmeliğin 23. maddesine uygun olduğunu öne sürmüştü.

DHA’nın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bugün konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.



Açıklamada, “İstanbul’da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır” denildi.