Kaftancıoğlu paylaştı: 50 puan eksik alan öğrenci Kadıköy Anadolu’ya girmiş

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Twitter üzerinden paylaştığı dilekçeye göre Liselere Geçiş Sistemi’nden (LGS) 405 puan alan bir öğrenci, 455.339 puanlık Kadıköy Anadolu Lisesi’ne yerleştirilmiş.

Kadıköy Anadolu Lisesi

Dilekçede söz konusu öğrencinin ‘komisyon kararıyla sağlık sorunu gerekçe gösterilerek’ Kadıköy Anadolu’ya yerleştirildiği anlaşılıyor.

Metinde öğrencinin puanına uygun başka bir okula alınmaması halinde hukuki yollara başvurulacağı belirtiliyor.

Kaftancıoğlu, şunları kaydetti: “Eğitimde torpilin geldiği nokta.. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verilmiş dilekçe.. Konunun her türlü takipçisi olacak ve torpili olanın değil hakkı olanın okula gidebilmesini sağlayacağız!”