Kadıköy Anadolu öğrencileri özür diledi: Baskıya karşı arkadaşımızın yanındayız

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, puanı düşük olduğu halde sağlık gerekçeleri nedeniyle okula kaydı yapılan öğrenciden özür diledi. Öğrenciler, ortada bir torpilin olmadığını belirterek nakil işlemi nedeniyle hedef alınan arkadaşlarına destek çıktı: “Sıra arkadaşımıza kurulan baskıya karşı yanındayız ve olmaya devam edeceğiz.”

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Olay ilk olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Twitter paylaşımıyla duyulmuştu. Kaftancıoğlu şunları söylemişti: “Eğitimde torpilin geldiği nokta. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verilmiş dilekçe. Konunun her türlü takipçisi olacak ve torpili olanın değil hakkı olanın okula gidebilmesini sağlayacağız!”

Diken’in ulaştığı belgelere göre öğrencinin hastalığına dair kurul raporları mevcut. Öğrenci sınav yoluyla Beyoğlu Anadolu Lisesi’ni kazandı; özel sağlık problemi nedeniyle evinin yakınındaki Kadıköy Anadolu Lisesi’ne nakli yapıldı. Nakil işlemi orta öğretim kurumları yönetmeliğine uygundu.

Diken’e konuşanı öğrenci velisi ise ortada bir torpil olmadığını şöyle özetlemişti: “Biz kimsenin hakkını gasp etmedik. Sınavla giren birinin hakkını almış olsak tepkiler başımla gözüm üzerine. 150 kontenjan var. Her okulun artı iki kontenjanı var. Bu kontenjanlarda belli maddeler var. Eğer bunlara üç beş kişi başvurursa onların arasında en çok hakkeden giriyor. Bu okula başvuran tek kişi olduğumuz için yönetmeliğe de bakıp olur kararı vermişler. Eğer yönetmeliğe uymazsa da olur kararı vermiyorlar.

Benim kızım kreşinden anaokulu ve ilkokulundan ortaokuluna kadar hepsini 200 metre içindeki okullarda okudu. Evime yeni taşınmadım. Evim 18 yıldır benim. 12 yıl çocuğumuz olmayınca tüp bebek yaptık, kızım birtakım anomalilerle doğdu.”

‘Özür diliyoruz, arkadaşımızın yanındayız’

Okulun öğrencilerine ait Kadıköy Anadolu Lisesi Dayanışması adlı hesap, bir önceki paylaşımdan dolayı özür dileyerek şunları kaydetti: “Sağlık sorunu nedeniyle okulumuza nakil aldıran arkadaşımızla ilgili ülkemizde yaygınlaşan eğitimdeki torpil olaylarına dayanarak yeterince bilgi sahibi olmadan ve yaratılan yanlış kamuoyundan etkilenerek bu nakil işleminin haksız bir şekilde yapıldığını belirttiğimiz paylaşımla ilgili başta arkadaşımız ve ailesi olmak üzere herkesten özür diliyoruz. Süregelen torpil iddialarına ve sıra arkadaşımıza kurulan baskıya karşı yanındayız ve olmaya devam edeceğiz.”

Paylaşım ile ilgili başta arkadaşımız ve ailesi olmak üzere herkesten özür diliyoruz.



Süregelen torpil iddialarına ve sıra arkadaşımıza kurulan baskıya karşı yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. — Kadıköy Anadolu Lisesi Dayanışması (@kaldayanismasi) September 15, 2021

Hesaptan daha önce şu ifadeler kullanılmıştı: “455 taban puanlı okulumuza 405 puan ile puanı yetmediği halde sağlık sorunu gerekçe gösterilip binlerce öğrencinin hakkını hiçe sayarak okulumuza alınan öprenci ile ilgili açıklama bekliyoruz, olayın takipçisi olacağız.”