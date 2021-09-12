Birine torpil diğerine gelecek gaspı: ‘Hak eden öğrenci şu an çok üzgündür’

AYŞEGÜL KASAP

Kadıköy Anadolu Lisesi’ne bir öğrenci taban puanı yakalayamadığı halde kaydedildi. Milli Eğitim Müdürlüğü gerekçe olarak ‘sağlık sorunu’nu gösterdi ancak sorunun ne olduğunu açıklamadı. Liseye hak etmeyen bir öğrencinin kaydının yapılması, hak etmiş başka bir öğrencinin kaydını yaptırmasını engelledi.

Türkiye’de yapılan son düzenlemeler nedeniyle öğrenciler zaten istediği liseye kayıt yaptıramıyor ve mağdur oluyor. Birçok öğrenci ‘adrese dayalı yerleştirme’ nedeniyle istemese de ya imam hatiplere ya da teknik liselere kaydolmak zorunda kalıyor. Maddi imkanı olan veliler, çocuklarına normal bir lise eğitimi aldırabilmek için özel okullara kaydettirebiliyor ancak olmayanlar için başka bir seçenek yok.

Kadıköy Anadolu Lisesi’ne tam da böyle bir sistemde ‘torpil’le yerleştirme yapıldı. Taban puan 455 olmasına rağmen 405 puanla öğrenci yerleştirildi.

Kadıköy Anadolu Lisesi (KAL) velisi ve Veli-Der yönetim kurulu üyesi Eylem Doğan ve Eğitim-Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan olup biteni Diken’e değerlendirdi.

Gerekçe ‘sağlık sorunu’

Doğan, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün haksız yerleştirmeye gerekçe olarak ‘sağlık sorunu’nu öne sürdüğünü söyledi: “Okul Aile Birliği başkanı MEB’e bir dilekçe verdi. Ona gelen yanıt, yönetmeliğin 23’üncü maddesine göre bir uygulama yapılmış ve çocuğun sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle böyle bir karar verilmiş.”

‘Okulda eğitim konforlu bir alanda değil’

Sağlık sorununun ne olduğuna dair detay bir bilgiyse verilmedi. Bu gerekçenin mantığa aykırı olduğuna dikkat çeken Doğan şöyle devam etti: “Şu an okulda eğitim çok konforlu bir ortamda değil. Öğrenciler iki farklı okulda eğitim görüyor. İstanbul’da başka seçenekler de var. Bölgesel bir seçimse eğer –ki bununla ilgili de net bir cevap yok- İstanbul’da kalması gerekiyorsa puanına tekabül eden başka Anadolu liseleri de var. Onlara da devam edebilir. Neden ısrarla Kadıköy Anadolu seçilmiş bilinmiyor. Okul şu an kendi binasında da eğitim vermediği için oradaki çocuklar çok da konforlu alanlarda eğitim görmüyorlar.”

‘Virgülle kaçıran öğrenci şu an çok üzgündür’

Okula 50 puanın altında birinin kaydedilmesi aynı zamanda orayı hak eden başka bir öğrencinin kaydının engellenmesi anlamına geliyor.

Doğan bu duruma “Çok büyük bir haksızlık” dedi: “Virgülden sonraki sayıyla kaçıran bir öğrenci şu an çok üzgündür herhalde. O girememiş oldu. Onun hakkı alınmış oldu. İnsanlar çok emek veriyor bu sınavlara hazırlanırken. Küçük yaşlarda büyük emek veriyor çocuklar. Gerçekten büyük bir haksızlık.”

‘Kaydı yapılan öğrenciye de haksızlık’

Doğan’a göre haksızlık sadece okulu hak ettiği halde kaçıran öğrenciye yapılmadı: “50 puan düşük olmasına rağmen kaydı yapılan öğrenciye de büyük bir haksızlık yapıldı. Büyük bir puan farkı var. Zorlanacak derslerde.”

Duruma Kadıköy Anadolu Lisesi velileri de çok tepkili. Bunun bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorlar.

‘Okul komisyonu yerleştirdi’

Eğitim-Sen Başkanı Aydoğan söz konusu kaydın mümkün olmayacağına dikkat çekti: “Çünkü taban puan uygulaması var. Sınavla öğrenci alan okullara nakil yapılabilmesi için öğrencinin puanının okulun taban puanının üstünde olması gerekiyor. Bu okulda nakil komisyonu düşük puanlı öğrenciyi yerleştirmiş.”

‘Sadece yüzde 14’ü yerleşebiliyor’

Aydoğan sistemdeki çarpıklığa da dikkat çekti: “Öncelikle temel sorun; seçmeye, elemeye dayalı merkezi, standartlaştırılmış bir sınav olan LGS ve sonuçları sınava giren 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin yüzde 86’sı için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Merkezi sınavla öğrenci alan okullara sınava giren öğrencilerin yalnız yüzde 14’ ü yerleşebiliyor.”

Sistem öğrencileri imam hatiplere ya da teknik liselere zorluyor

Öğrenciler mevcut sistemde istediği okulları seçemiyor: “Merkezi sınavla öğrenci alan okulların ise toplam kontenjanı olan 174 bin 169 kontenjanın 70 bin 642’ sini meslek liseleri ve imam hatip liseleri oluşturuyor. Öğrencilerin birincil tercihi akademik liseler olmasına rağmen merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerin önemli bir bölümü istemediği okul türlerine yerleşti. Adrese dayalı yerleştirmede de benzer tablo geçerli… Adrese dayalı yerleştirmede de öğrenciler akademik liseleri öncelikli olarak tercih etmesine rağmen okullaşma politikası, birden fazla okul türü tercih etme zorunluluğu nedeniyle ya istemedikleri okul türüne mecbur bırakıldı, ya da örgün eğitim dışına çıktı.”