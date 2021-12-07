Kalıcı saat değişmeyecek: Stres, kaygı ve depresyon daha az yaşanıyormuş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kalıcı saat uygulamasıyla ‘kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların’ daha az yaşanacağının analiz edildiğini bildirdi.

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Kalıcı saat uygulamasıyla, ‘yaz-kış saati‘ uygulaması 2016’da kaldırılmış, sürekli yaz saati uygulanmaya başlanmıştı. Özellikle sabah saatlerinde vatandaşlar henüz Güneş doğmadan işe ve okula gitmeye başlamıştı.

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre Dönmez, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Dönmez, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından hazırlanan raporda, sabit saat uygulamasının hem elektrik tüketimine etkisi hem de psikolojik ve sosyolojik etkilerinin analiz edildiğini kaydetti.

Bakan şunları aktardı: “Bu kapsamda, ülkemizin batısındaki nüfus, kentleşme, sanayileşme ve enerji yoğunluğu dikkate alındığında, ülkemizde uygulanmakta olan saat diliminin GMT+3’de sürekli bulunmasının ülkemiz nüfusunun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı, saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağı ortaya konulmuş ve bu bilimsel analiz sonuçları doğrultusunda sabit Saat Uygulaması hayata geçirilmiştir.”

Dönmez, şu anki saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde çalışma bulunmadığını da belirtti.