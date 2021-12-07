CNN Türk, Ferhat Tunç’u ‘terörist’ yaptı

Müzisyen Ferhat Tunç, bir PKK’lının öldürülmesine ilişkin haberde kendi fotoğrafına yer veren CNN Türk’e dava açmaya hazırlanıyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugünkü paylaşımında, ‘PKK’nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu’ Ferhat Tunç’un polisin operasyonuyla öldürüldüğünü bildirdi.
CNN Türk’ün YouTube kanalında habere ilişkin hazırlanan videonun kapağında PKK’lı Ferhat Tunç yerine müzisyen Ferhat Tunç’un fotoğrafına yer verildi. Bir süre sonra ise kapak değiştirilerek Soylu’nun paylaşımının ekran görüntüsünün eklendiği görüldü.
Müzisyen Tunç, Twitter hesabından CNN Türk’e tepki gösterdi. Tunç, bunun ‘kişilik haklarına bir saldırı’ anlamına geldiğini belirterek avukatının konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.