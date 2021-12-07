Tamer Karadağlı’dan, tepki çeken hareketine gönderme yapan Çağlar Ertuğrul’a yanıt

Hürriyet’in düzenlediği Altın Kelebek Ödülleri töreninde, Tamer Karadağlı’ın Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Nihal Yalçın’a ödülünü takdim etme biçimine gönderme yapan oyuncu Çağlar Ertuğrul ‘cevabını aldı‘: Espri yapmış çocukcağız!

Pazar akşamı düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri’nde en iyi erkek oyuncu seçilen Çağlar Ertuğrul ödül konuşması yaptığı sırada arkasına dönüp bakmış ve “Biri arkamdan mimik yapıyor sandım” demişti. Bunun üzerine törenin sunucularından Cem Davran “Bu o ödül törenlerinden değil, ne güzel kenarda duruyor” diyerek ödülü takdim eden oyuncu Nurgül Yeşilçay’ı işaret etmişti.

Ertuğrul bu hareketiyle ekimde düzenlenen Altın Portakal Film Festivali’nin ödül töreninde en iyi kadın oyuncu ödülünü Nihal Yalçın’a takdim ettiği sırada manasız hareketleriyle gündeme gelen Karadağlı’ya göndermede bulundu. Yalçın, kürsüye çıkmasının ardından teşekkür konuşmasını yaparken Karadağlı da elinde ödülle hemen arkasında beklemişti. Bu sırada Karadağlı’nın sıkıldığını belli eden jest ve mimikleri dikkat çekmişti. Karadağlı, Yalçın henüz konuşmasına devam ederken ödülü uzatmıştı. Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan Yalçın, önce “Kim verdi ödülü” diye sorarak arkasına bakmış, ardından da “Sus mu dediniz? ‘Artık sus’ mu diyorsunuz” diye eklemişti.

Ertuğrul ise Altın Kelebek Ödülleri törende yaşanan bu anların ardından sosyal medyada ‘yerli ve milli’ trollerin saldırısına uğramış, ‘devlet düşmanı‘ olmakla suçlanmıştı. Rol aldığı TRT dizisi ‘Teşkilat’tan çıkarılmasını talep eden bazı kullancılar diziyi boykot etme çağrısı yapmıştı.

Oyuncu dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Karadağlı’yı sevip saydığını ve yalnızca espri yaptığını ifade etti.

Sabah’a konuşan Karadağlı yaşanan olayı şu sözlerle değerlendirdi: “Espri yapmış çocukcağız. Ben çok büyütmüyorum. Bir alınganlık söz konusu değil. Bizler onların meslek büyükleriyiz. Onlardan daha tecrübeli ağabeyleriyiz. En ufak bir davranışlarında onlara tepki gösteremeyiz. Genç kardeşlerimize karşı daha fazla toleranslı olmamız gerekiyor. Bir sorun görmüyorum.”

Altın Kelebek töreninde geçmişte kadınlara şiddet uygulayan ve kadına şiddet yanlısı görüşleriyle bilinen İbrahim Tatlıses’e yaşam boyu onur ödülü verilmesi de tepkilere neden olmuş, ödüllerin sponsoru Pantene markası ve bağlı bulunduğu P&G Türkiye’den açıklama ve ödülü geri çekme talebinde bulunulmuştu.