Viagra, Alzheimer’a karşı

ABD’de yapılan bir araştırma Viagra’nın Alzheimer hastalığının tedavisinde etkili olabileceğini gösterdi.

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Yaşa bağlı demansın en yaygın formu Alzheimer hastalığı, dünyada yüz milyonlarca kişiyi etkiliyor ancak henüz etkili bir tedavi yöntemi yok.

Cleveland Kliniği’nden araştırmacılar gen haritalama ağı kullanarak, Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı 1600’den fazla ilacın hangilerinin Alzheimer hastalığı tedavisinde etkili olabileceğini belirlemek için genetik ve diğer verileri bir araya getirdi. Değerlendirmede Alzheimer göstergesi amiloid ve tau proteinlerini hedef alan ilaçlara daha yüksek puan verildi.

Araştırmayı yürüten Dr. Feixiong Cheng klinik öncesi modellerde bilişsel fonksiyonları ve hafızayı önemli ölçüde iyileştirdiği gösterilen ‘sildenafil’in (Viagra grubundaki ilaçları için kullanılan isim) en iyi ilaç adayı olarak öne çıktığını söyledi.

Araştırmacılar daha sonra sildenafil kullanıcıları ile kullanmayanları karşılaştırarak sildenafil ve Alzheimer hastalığı sonuçları arasındaki ilişkiyi incelemek için ABD’de 7 milyondan fazla kişinin verilerini kullandı.

Nature Aging dergisinde yayınlanan araştırmada sildenafil kullanıcılarının, kullanmayanlara kıyasla Alzheimer olma olasılığının yüzde 69 daha az olduğu görüldü.

Dr. Cheng çalışmanın sildenafil ve Alzheimer hastalğı arasında bir nedensellik ilişkisi kurmadığını vurgulayarak sildenafilin etkinliğini belirlemek için her iki cinsiyetin de dahil olduğu plasebo kontrollü klinik çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyledi.