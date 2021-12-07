700 milyon liralık kripto para vurgunu: Şirket sahibi gözaltında

Kullanıcıların günlerdir para alamadığı kripto para borsası Bitrota’nın sahiplerinden Kenan Altun Antalya’da yakalandı.

Merkezi Kayseri’de olan, Kenan Altun ve Avusturya vatandaşı Hasan Özkan’ın üç yıl önce kurduğu Endless Yazılım Teknoloji A.Ş. isimli şirket geçen aralık ayında, ‘Bitrota’ adındaki kripto para borsasını devreye aldı. DHA’nın haberine göre bu kişiler, ‘Talent’ adını verdikleri ‘coin’e yatırım için yoğun çalışmaya girdi.

Yatırım yapan kişilere aylık yüzde 30 kazanç vaat edildi. Nisan ayında düzenlenen ve binlerce kişinin yatırım yapmasını sağlayan kampanya döneminde ise yüzde 45 kazanç vaat edildi. Sisteme yeni yatırımcı kazandıranlara da yüzde 25 gelir garantisi verildi. Kısa sürede yatırımcısı çoğalan sisteme binlerce kişi para yatırdı.

Kayseri dışında en çok ağırlık verilen il ise Hatay oldu. Yeni gelenlerin parasıyla ilk girenlerin parasının ödenmesine dayalı çalıştığı anlaşılan sistem, birkaç ay içinde çöktü. Yaklaşık 82 bin yatırımcının olduğu sistemin 600-700 milyon liralık hacme sahip olduğu öne sürülüyor.

Altun, Antalya’da gözaltına alındı

Sistemin çökmesi üzerine paralarını alamayan yatırımcılar suç duyurusunda bulundu. Hatay ve İstanbul başsavcılığının eşgüdümüyle yürütülen soruşturma kapsamında şirket sahiplerinden Kenan Altun Antalya’da gözaltına alındı. Altun, sorgulanmak üzere İstanbul’a getirilecek.

TRT Haber muhabiri Büşra Çelik’in verdiği bilgiler şöyle: ”Siber Suçlarla Mücadele ekipleri bir dijital para borsasının sahibi olduğu düşünülen ve binlerce kişiyi mağdur ettiği öne sürülen bir kişi Antalya’da gözaltına alındı ve bugün itibarıyla İstanbul’a getirilecek. İki kişi hakkında yakalama kararı bulunuyordu. Kripto para borsasıyla ilgili özellikle Hatay ve Kayseri’de olmak üzere birçok şikayetçisi bulunuyordu.”